В отставку ушло правительство Чувашии после снятия с должности главы республики Игнатьева с «барскими замашками»

Врио главы республики Олег Николаев при этом отметил, что намерен обсудить с кабмином, члены которого будут исполнять обязанности «до новых решений», планы реализации нацпроектов.

Игнатьев — крайний слева, а рядом спасатель с ключами, допрыгнувший до них

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева. Об этом Николаев сообщил в пятницу, 31января, на первом заседании с кабинетом министров, передает ТАСС.

«Я подписал сегодня указ об отставке правительства. Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность», — сказал Николаев.

Он также уточнил, что в дальнейшем намерен обсудить с кабмином, члены которого будут исполнять обязанности «до новых решений», планы реализации национальных проектов.

«Мы с вами наблюдаем за тем, что президент, огласив послание, перешел к действиям выверенным, скажем так, конкретным, тем самым задает темп и органам исполнительной власти, субъектам, муниципалитетам. Здесь у нас в приоритете стоит большая работа», — добавил врио главы региона.

По его словам, новый состав правительства будет сформирован в максимально короткие сроки. «Я постараюсь организовать работу таким образом, чтобы этот период был не очень долгим, чтобы мы в максимально кратчайшие сроки определились и сформировали соответствующие решения», — сказал он. Николаев добавил, что это необходимо для организации четкой и слаженной работы.

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Ранее во вторник Игнатьева исключили из «Единой России» после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгнуть за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен депутат Госдумы Олег Николаев, он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Выборы в регионе должны пройти в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Правительство Чувашии займется работой по формированию системы публичной власти, сообщил Николаев на первом заседании регионального кабинета министров.

«Сейчас идет большая работа по внесению изменений в Конституцию. Здесь, помимо всех других моментов, хотел бы выделить тот вопрос, который касается формирования публичной системы публичной власти. Учитывая, что в этом году у нас с вами еще и выборы во все представительные органы муниципальной власти, то здесь нам очень плотно нужно синхронизировать нашу региональную нормотворческую деятельность», — сказал он.

Николаев пояснил, что формирование представительных органов власти — очень важная составляющая. «Здесь мы об этом еще будем говорить и с главами администраций муниципальных образований. Очевидно, что президент призывает к тому, чтобы люди, представляющие народ, депутаты, были активными во всех процессах», — отметил он.

Врио главы республики считает, что во всех процессах должно быть двустороннее действие. «С одной стороны, они [депутаты] должны взаимодействовать с людьми, которых представляют, доносить те идеи и мысли, которые заложены в национальные проекты. С другой стороны, взять под достаточно жесткий контроль от имени народа процесс их [национальных проектов] реализации. На мой взгляд, это всем нам должно быть помощью, потому что очень много вопросов зачастую возникает именно на стыке органов исполнительной власти регионального уровня и муниципалитетов», — отметил он.

Николаев добавил, что для эффективности результатов необходимо повысить уровень этой работы. «Задача простая — все выходит в глобальные индикаторы: улучшение качества жизни каждого человека в республике через реализацию проектов», — сказал он.