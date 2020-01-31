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Ванга напророчила: можно ли верить предсказаниям

19:45 31.01.2020 Фото: Википедии
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31 января исполняется 108 лет со дня рождения знаменитой прорицательницы, которая якобы предвидела распад Советского Союза и террористическую атаку на башни-близнецы в США. Эксперты не советуют слепо верить.

Ванга напророчила: можно ли верить предсказаниям
Ванга также предсказала России природные катаклизмы

31 января 1911 года родилась знаменитая прорицательница Ванга. Говорят, что она предвидела распад Советского Союза и террористическую атаку на башни-близнецы в США. Одни были уверены в ее удивительном даре ясновидящей, другие полагали, что ее предсказания – это случайные совпадения, ведь были и ошибочные прогнозы.

Предсказания существуют, но это не значит, что надо слепо им верить, рассказал в интервью радио Sputnik парапсихолог, семейный психолог Сергей Ланг.

«Мы живем в 21 веке, наука развивается, я сам за то, чтобы какие-то вещи доказывать с помощью науки. Но до сих пор нет стопроцентных опровержений того, что ясновидящие существуют. Предсказания и люди, которые обладают какими-то способностями, всегда были и есть во всех странах. Не только в нашей стране люди верят в сказки и чудеса. В Америке вообще есть институт парапсихологии. Я не считаю, что свою жизнь нужно строить, исходя из каких-то предсказаний. Например, я против того, что люди перед тем, как, скажем, выйти замуж, идут узнавать, а что мне по этому поводу говорят звезды? Есть огромное количество семей, которые по гороскопу вообще несовместимы, а у них прекрасная семья и прекрасные дети. И так же есть люди, которые совместимы, а они и месяца не могут вместе прожить», – сказал Сергей Ланг.

За сто лет нормальных научных проверок каких-то сверхспособностей ни одной не было выявлено в корректном тесте, в корректном исследовании, рассказал в интервью радио Sputnik сооснователь премии им. Гарри Гудини, видеоблогер Михаил Лидин.

«Если вы говорите, что умеете предсказывать, то это можно проверить. Если поставить 10 коробок и человек скажет, в какой коробке лежит фотография. И проверить несколько раз. Тогда будет показан статистически значимый результат, тогда можно будет сказать, что что-то есть. Мы регулярно такие проверки проводим. Но кроме слепого угадывания ничего так и не было показано», – рассказал Михаил Лидин.

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