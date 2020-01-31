Женские книги представят издатели и авторы из Москвы и Питера на литературном фестивале в Бердске

Книги авторов-женщин, книги о женщинах, книги для женщин — такова основная идея этого проекта, рассчитанного на самую широкую аудиторию. Мэр Бердска Евгений Шестернин приветствует такое начало весны в городе.

В прошлом году в бердские библиотеки закупили книги на 1,3 млн рублей

Администрация Бердска и АНО «Литературно-исторический клуб» 7 марта проведут литературный фестиваль «День женской книги». Площадкой для фестиваля станет помещение Дворца культуры «Родина». об этом 31 января сообщил пресс-центр бердской мэрии.

ДК «Родина» на один день будет наполнен многочисленными книжными событиями. Лекции, встречи с авторами, мастер-классы, литературные шоу, чтения и кинопоказы пройдут в помещение ДК с утра до позднего вечера. Около 30 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска представят свои новинки. Книголюбы Бердска смогут встретиться и вступить в диалог с известными писателями, литературными критиками, деятелями книжного рынка.

Фестиваль, приуроченный к Международному женскому дню главной своей темой объявил женскую книгу. Книги авторов-женщин, книги о женщинах, книги для женщин — такова основная идея этого проекта, рассчитанного на самую широкую аудиторию.

Гостями фестиваля станут авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска. Большая часть программы фестиваля будет отведена литературным объединениям Бердска. Организаторами фестиваля предусмотрена яркая и увлекательная детская программа.

— Замечательно, что «День книги» становится доброй городской традицией, — считает глава города Бердска Евгений Шестернин. — Сейчас значение книги и чтения, поддержки русского языка, литературы, культуры важно, как никогда. И очень хорошо, что в этом году наш фестиваль будет посвящен женщине. Женщине-матери, жене, сестре, подруге, дочери. Мы открываем весну 2020 года праздником книги, и я приглашаю всех жителей нашего города во Дворец культуры «Родина», чтобы приобщиться к удивительному миру литературы.

Фестиваль «День книги» проводится в Бердске второй раз. Гостями первого фестиваля, который прошел в феврале 2019 года, были писатели Павел Басинский, Алексей Варламов, Василий Авченко, Елена Усачева. В 2019 году фестиваль «День Книги. Бердск» посетило более 800 человек.