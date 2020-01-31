Не успел спастись: на видео попал заваленный обломками рабочий при обрушения спортивно-концертного комплекса в Петербурге

Человек, работавший на крыше огромного здания, которое демонтировали, не успел заскочить в люльку. Его завалило обломками. В МЧС подтвердили, что под обломками могут находиться люди.

СКК в Петербурге демонтировали

В пятницу в Санкт-Петербурге снесли знаменитый спортивно-концертный комплекс. Его официально демонтировали.

Один из рабочих не успел вернуться в строительную люльку во время обрушения спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Часть здания рухнула во время демонтажных работ, передает РЕН-ТВ.

Момент обрушения опубликовало издание «Фонтанка». По предварительным данным, под конструкциями могут находиться люди.

В настоящее время известно об одном пострадавшем. На месте ЧП работают сотрудники МЧС и медики.

В пресс-службе управления МЧС по Петербургу прокомментировали обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский».

«Сегодня, 31 января в четвертом часу дня поступило сообщение о том, что при проведении работ по демонтажу кровли в спортивно-концертном комплексе, расположенном по адресу: проспект Юрия Гагарина, дом 8, произошло обрушение конструкций. Площадь обрушения выясняются. По предварительным данным, под завалами может находиться один человек. На месте происшествия от МЧС России на месте работают 68 человек личного состава, 18 единиц техники», — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, в результате обрушения конструкций пострадал по меньшей мере один человек. Предположительно, речь идет о рабочем, который не успел вернуться в строительную люльку в момент обрушения.