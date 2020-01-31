Запретят высаживать детей из пассажирского транспорта по всей России

Законодатели Нижегородской области уже приняли такой закон, который теперь хотят распространить на все регионы. В Бердске тоже были вопиющие случаи выставления детей из автобусов.

Ребенку пришлось идти пешком 3 остановки по морозу

Запрет на высадку детей из общественного транспорта из-за неоплаченного проезда будет распространен на все регионы РФ, заявил в пятницу секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Законопроект, предусматривающий запрет на высадку детей из общественного транспорта, был принят Заксобранием Нижегородской области в первом чтении в четверг, передает «Интерфакс».

«Во всех регионах эти законы будут приняты, во всех без исключения», — приводит в четверг пресс-служба партии слова Турчака на встрече с молодыми врачами в Нижнем Новгороде.

В марте 2019 года Минтранс внес на рассмотрение в правительство РФ аналогичный проект федерального закона, однако до сих пор документ не был внесен в Госдуму. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков тогда отмечал, что высадка детей за неоплаченный проезд в общественном транспорте запрещена в 12 регионах РФ (Петербург, Новосибирск, Самарская, Калужская, Нижегородская, Саратовская, Волгоградская, Тюменская области, Чеченская республика, Чукотский автономный округ, Забайкальский край, республика Тыва).

В октябре 2018 года водитель высадил из автобуса №5 вечером двух девочек в Бердске, объяснив, что ему нужно ехать на заправку. Девчонки, которым нужно было добраться до «Универмага», оказались на другом конце города — у «Торгового центра», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В декабре того же года 10-летнего мальчика выгнал на мороз водитель маршрутки из-за нехватки 5 рублей на проезд в Бердске.

Ребенок, переболевший пневмонией, шел пешком по 22-градусному морозу. Он забыл о повышении проезда и заплатил 20 рублей вместо 25. А маршруточник, высадив школьника, деньги не вернул, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В обоих случаях прошли проверки.