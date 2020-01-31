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«Левые» услуги и «мертвые души» приписывают медики россиянам. Госдума разберется

21:30 31.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко считает приписки жульничеством. Процветает оно из-за того, что пациенты сами не проверяют записи. Житель Бердска тоже обнаруживал, что он является постоянным клиентом поликлиники, куда не ходил годами.

Левые услуги и мертвые души приписывают медики россиянам. Госдума разберется
В ЦГБ Бердска обнаруживали приписки

Москвичи и петербуржцы обнаружили в своих личных кабинетах на сайтах госуслуг записи о медицинских процедурах, которых в действительности не было. Председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Морозов сообщил «360», что знает о проблеме. С ней активно борются.

Пациентам с приписками депутат посоветовал жаловаться в страховую компанию, Росздравнадзор и прокуратуру. «Левые» записи, подчеркнул Морозов, являются нарушением, за которое нужно наказывать. Но только разобравшись, кто именно виноват в появлении фейка. Не все медики делают что-то по собственной прихоти. Яркий пример — случай в Омске. Там 71-летний травматолог пришел на работу пьяным и отказался вести прием. Он пояснил, что его не устраивает низкая зарплата и ему надоело приписывать «мертвых душ», чтобы отчитаться перед страховой.

Есть ситуации, признал Морозов, когда поликлиники поставлены в затруднительные условия. В этом случае руководитель должен обратиться в согласительную комиссию. А дальше обсудить проблемы с представителями фонда ОМС, страховой компанией и тарифной комиссией.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко считает приписки жульничеством. Процветает оно из-за того, что пациенты сами не проверяют записи.

В 2019 году Госдума приняла закон о том, что региональные тарифы, по которым поликлиники получают деньги из страховых фондов, должны согласовываться с федеральными. Такой дополнительный контроль поможет медучреждениям. Часто областным больницам ставили низкий тарифный коэффициент. Клиники обрастали долгами и не могли развиваться.

«Подобных случаев будет все меньше и меньше. Но решения не могут быть достигнуты в несколько дней. Тем не менее развитие идет в нужном направлении. Мы оздоравливаем эту ситуацию. Фонды ОМС и сами страховые понимают это. Просто это огромная многоступенчатая система, поэтому она быстро не может поменяться», — заключил Морозов.

Приписки по ОМС обнаруживал и житель Бердска, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Александр Волошин пытался разобраться, почему страховая компания платит за несуществующих пациентов на протяжении нескольких лет.

— Я завел электронную медкарту и неожиданно для себя узнал, что я там постоянный клиент. Якобы начиная с 2014 года, трижды здесь обследовался, хотя до сентября 2015 ничего не знал об этом учреждении. Я услышал по телевизору, что по всей стране идут приписки у медиков. Это когда человек не ходит в больницу, а у них в базе написано, что он оттуда не вылезает. А данные с полиса передаются в страховую компанию, которая перечисляет деньги за пациента. Они снимают очень большие суммы, — полагает Александр Андреевич.

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От редакции

Больницам выгодны приписки?

Аноним, 31 января 2020 22:46
НВР:
Приписки выгодны руководству обеспечивая высокий уровень оплаты всей верхушке. Неофициально,но довольно жестко метод приписок начали вводить около пятнадцати лет назад. Я это знаю не со слов.

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