Brexit подан, сэр: Великобритания уходит из Евросоюза. Врагом?

До ночи в Лондоне продолжатся гуляния, включая отдельное празднование Брекзита от его самых несгибаемых приверженцев из Brexit Party. И только колокола на башне Биг-Бена так и не прозвонят. Празднующей публике в этом развлечении было отказано.

Лондон празднует выход из ЕС

31 января в 11 часов вечера (два часа ночи по московскому времени) Великобритания завершает пребывание в составе Европейского союза. У здания Парламента загодя соберутся тысячи сторонников полной независимости, к нации обратится премьер Борис Джонсон, а когда наступит вечер, стартует световое шоу: изображение часов, символизирующих расставание с Европой, спроектируют на правительственное здание в центре города. До ночи в Лондоне продолжатся гуляния, включая отдельное празднование Брекзита от его самых несгибаемых приверженцев из Brexit Party.

И только колокола на башне Биг-Бена так и не прозвонят. Празднующей публике в этом развлечении было отказано, передает ТАСС.

Brexit подан, сэр

Пребывание Великобритании в составе ЕС продлилось более 40 лет, и его завершение – не только историческая, но и психологическая веха. Еще 10 лет назад британцы чувствовали и вели себя, как европейцы: оказывали финансовую помощь попавшим в беду Греции и Португалии. Сегодня идентичность жителей туманного Альбиона – в процессе трансформации. Экономически и культурно Соединенное королевство связано со Старым светом. Однако если захочет, может повернуться лицом к рынкам Азии, США и остального мира. Снизить налоги, поменять потребительские стандарты и направить свою историю по совсем другому курсу.

На выбор у премьер-министра Бориса Джонсона три варианта развития событий: «норвежский», «американский» и «сингапурский». Великобритания может продолжить следовать в фарватере ЕС, переориентировать себя на Соединенные Штаты или сделаться свободной гаванью – налоговым раем для мирового бизнеса с минимумом экологических и биоэтических запретов. Свободу маневра, которым располагает кабинет министров, почти ничто не ограничивает. По итогам выборов 12 декабря единомышленники Джонсона консерваторы получили большинство мест в парламенте — 365 из 650. Это значит: трудностей с проведением своего курса, каким бы он ни оказался, у правительства не будет.

Получив мандат на быстрый выход из Евросоюза, Борис Джонсон приступает к переговорам о том, каким станет завтрашний день взаимоотношений со Старым светом. На страны ЕС приходится 45% британского экспорта. Однако чтобы товары продолжили поступать на прилавки магазинов, требуется подтвердить их соответствие европейским стандартам, часто критикуемым за педантичное регулирование незначительных частностей. Для экономики Великобритании переход на собственные правила сертификации мог бы оказаться выгодным решением – однако ограничил бы доступ к европейскому рынку. Чтобы избежать слишком резких перемен, британцам и европейцам придется договариваться. На повестке дня встанут щекотливые вопросы. Например, компенсации для французских рыбаков, многие годы занимавшихся ловом в отныне суверенных британских водах.

Пираты Северного моря

В окружении премьер-министра Джонсона есть сторонники резкой перемены правил игры как внутри страны, так и за ее пределами. В их числе – глава финансового ведомства Саджид Джавид, в прошлом сотрудник Deutsche Bank в Сингапуре. Пример этого маленького государства, поднявшегося до экономических высот, популярен у части сторонников Brexit. По их мнению, Соединенному королевству следует воспользоваться своим выгодным положением у берегов Европы, чтобы «переманивать» работающий на континенте бизнес отсутствием лишней регламентации и бюрократических препонов. Критики такую тактику называют «пиратской». Выйдя из Евросоюза, Великобритания имеет возможность превратиться в… решительного конкурента и противника ЕС.

В Европе эту опасность разглядели и оживленно комментируют. В 2019 канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Лондон «потенциальным конкурентом». А ведущая итальянская газета Corriere della sera выступила с предупреждением по адресу британцев: если те займутся «корсарством», со стороны «европейской крепости» последуют выстрелы: новые и новые тарифы. «Эра пирата Френсиса Дрейка давно осталась в прошлом. На вооружении европейской крепости – мощные пушки. Сама идея – если использовать метафору – стрелять по нашим британским друзьям кажется отвратительной. Но мы пойдем на это, если нас принудят», — выразил свое негодование журналист издания Беппе Северини.

Конкуренция за иностранный бизнес рискует принять острые формы. Избавившись от европейских ограничений, Великобритания может позволить зарубежным компаниям регистрироваться по упрощенной схеме, не предоставляя публике информации о себе. Такого исхода опасается руководитель международной НКО Tax Justice Network Джон Кристенсен, борец с уклонением от налогов. «Это серьезная угроза, и не только для Евросоюза, а вообще для всего мира», — предупреждает он.

Даже не переманивая инвестиции, Великобритания может воспользоваться возможностями, которые при вхождении в ЕС были для нее по бюрократическим причинам закрыты. Среди них – развитие биотехнологий, особенно редактирования генов, сталкивающееся в Евросоюзе с ограничениями. Еще одна точка роста – IT сектор. «Я хочу, чтобы Великобритания стала домом для Amazon, Fаcebook и Google, а не кошмарной зарегулированной экономикой», — защищает этот подход британский мультимиллионер Мартин Соррел.

Намек прозрачен: в старой Европе на переезд к себе американских компаний не рассчитывают, а, наоборот, как во Франции, разрабатывают новые налоги для них.

Голос горцев

Однако чтобы стать европейским Сингапуром, Соединенному королевству понадобятся реформы, которые многим придутся не по вкусу, — неолиберальные. У планов снижения налогов и урезания социальных программ много противников, некоторые из которых давно имеют претензии к Лондону. Сторонники более размеренного образа жизни, близкого к социал-демократии, проживают на границах королевства: в Шотландии и в Северной Ирландии. Во время референдума 2016 года оба региона проголосовали против выхода из ЕС. Сегодня шотландцы снова говорят о волеизъявлении, но уже совсем другого рода. Brexit придает импульс давним сепаратистским планам. Причина проста: ЕС вкладывал деньги в развитие местной экономики и приобрел многих сторонников. В 2014 году страх оказаться вне его привел к поражению сепаратистов на референдуме о провозглашении независимости. Сегодня они вновь поднимают голову, поскольку уверены, что положение кардинально переменилось. Теперь «европейская карта» в руках у сторонников отделения.

Сразу после референдума о выходе из ЕС в 2016 году премьер Шотландии Никола Стерджен заявила о праве своего региона на самоопределение и с тех пор постоянно возвращается к этой теме. Особые надежды шотландские сепаратисты связывают с местными выборами 2021 года. Если на них вновь победят националисты, это станет их третьим триумфом кряду: подтверждением несгибаемой поддержки со стороны избирателей. И хоть заставить Лондон провести референдум ссылками на итоги выборов шотландские элиты не в силах, проигнорировать их мнение целиком и полностью не удастся. Понадобятся уступки, и ясно одно: превращение Соединенного королевства в новый Сингапур столкнется с трудностями.

Есть ли некачественную овсянку?

Скептически к превращению в налоговый рай отнесутся и многие убежденные сторонники Brexit. Часть этих избирателей – националисты, стремящиеся поставить заслон на пути миграции. Если встать на их точку зрения, проект глобальной Британии, открытой всему миру, не выдерживает никакой критики. Другие «брекзитеры» левые – для них превращение королевства в налоговый рай еще менее желательно. Эти избиратели опасаются понижения стандартов допуска товаров на британских рынок: попадания туда низкокачественных пищевых продуктов и сомнительной фармацевтики, а кроме того, урезания социальных программ. Под давлением избирателей, не желающих больше перемен, премьеру Джонсону предстоит прокладывать свой курс с осторожностью. Одно из возможных направлений – в сторону Норвегии. Не входя в ЕС, эта страна принимает многие европейские нормы, в обмен на что пользуется полным допуском на рынок Евросоюза. Но если взять скандинавское государство за образец, не станет ли это простой профанацией Brexit?

От успехов Джонсона на его посту зависит, с каким знаком – плюс или минус – Brexit останется в британской истории. Вовсе не исключен вариант, что с течением времени решение покинуть Евросоюз будет восприниматься со скепсисом. Такую возможность в разговоре с ТАСС допустил руководитель департамента политологического анализа Центра политических технологий Александр Ивахник. «Вполне вероятно, что спустя некоторое время британцы начнут жалеть. Да, консерваторы добились внушительной победы. Но не стоит обольщаться: такой результат отражает усталость. Подвешенная ситуация с Brexit всем надоела. Исход выборов не означает, что большинство стало сторонниками выхода из ЕС. Все остается, как и было: 50 на 50. А если смотреть с социологической точки зрения, то те, кто голосовал за выход, — пожилые – будут сходить. Продолжится переток населения из сельской местности в города. А более мобильные британцы, живущие в крупных центрах, Brexit не поддержали. И если надежды сторонников выхода на перемены к лучшему не осуществятся в разумные сроки, массовое разочарование не только не исключено, но и вероятно. Однако для этого понадобится время: совершенно точно не год и не два», — поделился мнением о будущем Британии Ивахник.