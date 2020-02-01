Календарь праздников и постов на февраль 2020 года

Помнить все важные праздники верующим не обязательно, но главные даты лучше знать, так как к некоторым стоит готовиться по-особенному. О всех православных праздниках и постах в феврале 2020 узнать можно в нашем материале.

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Каждый день в году в церковном православном календаре отмечен важным событием или личностью, повлиявших на становление и развитие христианской веры. Помнить все важные праздники верующим не обязательно, но главные даты лучше знать, так как к некоторым стоит готовиться по-особенному. О всех православных праздниках и постах в феврале 2020 узнать можно в нашем материале.

Сразу можно отметить, что многодневных постов в феврале не будет. Верующим дано время на отдых после Рождественского поста и на подготовку к следующему нелегкому испытанию — Великому посту, который начнется как раз в начале весны.

Православные праздники в феврале 2020 — церковный календарь



Крупных церковных праздников в феврале 2020 года, которые требовали от верующих выполнения определенных обычаев и соблюдение традиций, практически нет. Исключение составляет только большой церковный праздник — Сретение Господне. Отмечается он ежегодно 15 февраля, в и народе считается днем встречи зимы и весны.

С праздником связаны масса традиций и запретов, о которых расскажем ниже в материале.

Что касается других дат в церковном календаре на февраль 2020 года, то каждый день отметить при желании можно красным. Ожидаются дни памяти святых и мучеников, а также празднования в честь икон, каждая из которых вошла в историю развития православия как особенная и совершающая чудеса.







Сретение Господне православные отметят 15 февраля 2020 года

Праздник Сретения Господнего православные отмечают на сороковой день после Рождества. Дата 15 февраля неизменна из года в год. По традиции, именно через сорок дней израильтяне приносили родившихся младенцев в храм, чтобы с младенчества приобщить их к вере. Старшего сына в семье и вовсе часто отдавали на служение Господу.

Иисус был первым, желанным и единственным ребенком в семье Марии и Иосифа. Несмотря на чистоту Девы Марии, она не стала нарушать законы церкви, и тоже принесла младенца в храм только на сороковой день после его рождения. Иосиф принес двух голубей, которых по традиции выпускали в торжественный день в знак приобщения малыша к христианству и приближения его к Богу.

В момент, когда Иисуса встречали в Храме, его Божественное начало было признано сразу двумя уважаемыми в обществе людьми — старцем Симеоном и пожилой вдовой Анной. Перед этим днем к обоим во сне пришло откровение о Сыне Божьем, который станет Мессией.

Симеон и Анна поочередно держали младенца на руках, веря в то, что прикоснулись к чему-то особенному и необъяснимому, сообщает therussiantimes.com. Именно с этого дня начался по сути жизненный социально-значимый путь Сына Божьего.

Сретением праздник назвали из-за символичности момента — посвящение Иисуса способствовало моменту встречи Ветхого и Нового Заветов.

Посты в феврале 2020 по церковному календарю

В феврале, как уже говорилось выше, многодневных постов нет. А вот однодневные, по средам и пятницам, православные будут держать 5, 7, 19 и 21 числа второго зимнего месяца.

Будут и недели, в которые посты держать ненужно вовсе. Так, с 9 по 15 февраля верующие освобождены от воздержания в честь недели о мытаре и фарисее. Это первая сплошная седмица перед Великим постом. И вторая будет в конце февраля — с 24 числа начинается Сырная седмица, которую в народе называют Масленицей. Даты сытной недели — с 24 февраля по 1 марта 2020 года.

Источник: therussiantimes.com