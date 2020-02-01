Шок-цена: Качественный пуховик за 1000 рублей нашел на распродаже житель Бердска

Бердчанин недолго радовался такой удаче. На кассе предъявили счет — более 4000 рублей. Кто-то из покупателей поменял на пуховике ценник. Покупатель пожаловался в Роспотребнадзор.

Увидев хороший товар за «смешную» цену, лучше спросить продавца, действительно ли столько стоит понравившаяся вам вещь

Не продали за 1000 рублей пуховик на распродаже в магазине жителю Бердска. На этикетке значилась именно эта сумма, а на кассе сотрудник магазина сказала, что пуховик стоит более 4000 рублей. Бердчанин не стал делать покупку, оскорбился и написал претензию в адрес торговой точки. И отправился с жалобой в Роспотребнадзор.

По словам ведущего специалиста бердского Роспотребнадзора Нигины Аласкаровой, продавцы сразу же на кассе объяснили потребителю, что у них есть недобросовестные покупатели, которые меняют на товаре ценники. Поэтому они придумали систему защиты. Под пластиковой клепкой размещен штрих-код, который должен совпадать с ценником и кассой. Таким образом они сразу видят подменен ценник или нет, отметила Аласкарова.

-Нам потребитель к своему заявлению не приложил ответ магазина, в котором было написано, что цена пуховика составляла более 4000 рублей, именно эту сумму и озвучила кассир, — рассказала ведущий специалист-эксперт.

Нигина Аласкарова объяснила, что при подаче жалобы в Роспотребнадзор, желательно сделать фотографии того, какую цену предъявляют на кассе, товара и ценника. И обязательно должна быть написана претензия в сторону продавца.