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Извинений нет: подтвердилось сотрясение у сброшенной за грудки 10-летней девочки с 3-метровой горки у ЦУМа в Бердске

14:52 01.02.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Девочка вместе с мамой прошли всех врачей. От мальчика и его родителей извинений так и не было. Мама раздумывает над тем, идти ли на судебно-медицинскую экспертизу, после которой могут завести дело.

Извинений нет: подтвердилось сотрясение у сброшенной за грудки 10 летней девочки с 3 метровой горки у ЦУМа в Бердске
Мальчик скинул девочку 10 лет с трехметровой горки у ЦУМа в Бердске

Подтвердилась черепно-мозговая травма у сброшенной с трехметровой горки 10-летней девочки у ЦУМа в Бердске. Об этом рассказала мама девочки Валентина сегодня, 31 января. Напомним, 28 января днем ребенка за грудки случайно столкнул школьник. Отметим, что девочка оказалась сестрой девушки с голубыми волосами, о которой писал «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, подросток покрасила волосы в голубой цвет, после чего столкнулась с конфликтом в школе №9 в 2018 году.

— Мы прошли всех врачей окулиста, невропатолога. Диагноз подтвердился — сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, — сказала Валентина.

Никто из родителей обидчика так и не вышел на Валентину и не извинился за поведение своего ребенка. Напомним, мальчик и девочка учатся в школе №9. Она в 4 классе, а он в 5. В школе прошла встреча на следующий день после происшествия, 29 января. Валентина рассказывала, что девочка там расплакалась. На беседе был мальчик, который ее столкнул, вместе со своими друзьями. Он утверждает, что толкнул ее так сильно случайно. Не думал, что она упадет через перила. Родителей его не было. Им не смогли дозвониться.

— Никто из родителей не вышел на нас и не извинился. Сам мальчик тоже этого не сделал на встрече, — сказала Валентина.

Мама девочки отметила, что ждет, возможно, родители мальчика выйдут все-таки с ней на связь. Если этого не случится, то она все-таки решится пройти с ребенком судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, что на следующий день после ЧП мама с девочкой были в полиции. Их вызвали туда после поступления данных из поликлиники. «Курьер.Среда.Бердск» подтвердили разбирательства в пресс-службе МВД по Новосибирской области. Валентина отказалась от судебно-медицинской экспертизы. Но им все равно дали направление на СМЭ, если вдруг будут какие-то серьезные последствия со здоровьем.

Также напомним, Валентина опубликовала пост в социальной сети ВКонтакте с розыском очевидцев. Ей написала девушка, которая видела падение ребенка. «Курьер. Среда. Бердск» не удалось дозвониться до директора школы №9 Веры Забелич.

Извинятся ли родители или Валентина подаст документы на экспертизу — читайте подробности в ближайшее время.

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От редакции

Извинятся родители или будет "дело"?

Sov, 31 января 2020 16:54
Извините, но вот тут совсем не понимаю.... Зачем вам их извинения? Вот куда вы их? Вместо компресса? Ну вот правда, не понимаю, что за истерия с этим «даже не извинился».

По делу. Если лечение не будет входить в ОМС, то стоит иметь документ, по которому родители мальчика помогут вам оплатить лечение. Но, как известно, медицина у нас бесплатная... а чего не бесплатно - то не положено И посмотрите спину у ортопеда- травматолога, вполне от такого падения может быть компрессионный перелом
АнтиЯ, 31 января 2020 17:54
Как яи говорил путанная история, я хочу, я не хочу. Такое ощущение, что она думала сейчас к ней кинутся и еще и денег принесут....
Аноним, 31 января 2020 16:54
У мамы уже есть опыт тягаться в судах.Маме стоит задуматься о поведении своих девочек_они не ангелы
Аноним, 31 января 2020 18:04
Маме не надо дожидаться извенений от мальчика. Это всёравно, что дожидаться извенениц от тигра, который действовал по природным рефлексам. Дождитесь расследования и Лечите деаочку и собирайте чеки, иначе может случится так, что она на тройки учиться не сможет.
Комментарий к Статье 238 УК РФ 1. В условиях широкого ассортимента продукции и услуг, увеличения потребительских потоков и количества хозяйствующих субъектов актуальность соблюдения требований по стандартизации и сертификации возросла. Несоблюдение изготовителями (исполнителями, продавцами) установленных стандартов при производстве товаров и оказании услуг, часто обусловленное стремлением извлечь наибольшую выгоду при минимальных затратах в ущерб безопасности потребителей, рост числа незарегистрированных продавцов и подпольных производителей, прямо ориентированных на изготовление и сбыт фальсифицированной продукции и обман людей, ведут к наводнению потребительского рынка недоброкачественными товарами, работами и услугами, подрывают безопасность здоровья населения. 2. Основной объект преступного посягательства - установленный порядок оборота продукции, работ и услуг, их сертификации, обеспечивающий безопасность жизни и здоровья потребителей. Согласно ст. 7 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (в ред. от 21.12.2004) потребитель имеет право на то, чтобы товар, работа или услуга были безопасными для его жизни и здоровья, окружающей среды и имущества. Это право обеспечивается системой сертификации продукции и услуг, в основе которой лежит деятельность не зависимых от изготовителя (исполнителя, продавца) органов по подтверждению соответствия товаров, работ и услуг установленным требованиям (стандартам).

ГОСТ Р 56987-2016
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Безопасность устройств для развлечений

ГОРКИ ЗИМНИЕ
Требования безопасности при эксплуатации
Safety of devices for amusement. Winter slides. Safety requirements under operation
ОКС 97.200.40
Дата введения 2017-03-01
Аноним, 31 января 2020 18:33
Комментарий к Статье 238 УК РФ 1. В условиях широкого ассортимента продукции и услуг, увеличения потребительских потоков и количества хозяйствующих субъектов актуальность соблюдения требований по стандартизации и сертификации возросла. Несоблюдение изготовителями (исполнителями, продавцами) установленных стандартов при производстве товаров и оказании услуг, часто обусловленное стремлением извлечь наибольшую выгоду при минимальных затратах в ущерб безопасности потребителей, рост числа незарегистрированных продавцов и подпольных производителей, прямо ориентированных на изготовление и сбыт фальсифицированной продукции и обман людей, ведут к наводнению потребительского рынка недоброкачественными товарами, работами и услугами, подрывают безопасность здоровья населения. 2. Основной объект преступного посягательства - установленный порядок оборота продукции, работ и услуг, их сертификации, обеспечивающий безопасность жизни и здоровья потребителей. Согласно ст. 7 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (в ред. от 21.12.2004) потребитель имеет право на то, чтобы товар, работа или услуга были безопасными для его жизни и здоровья, окружающей среды и имущества. Это право обеспечивается системой сертификации продукции и услуг, в основе которой лежит деятельность не зависимых от изготовителя (исполнителя, продавца) органов по подтверждению соответствия товаров, работ и услуг установленным требованиям (стандартам).

ГОСТ Р 56987-2016
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Безопасность устройств для развлечений

ГОРКИ ЗИМНИЕ
Требования безопасности при эксплуатации
Safety of devices for amusement. Winter slides. Safety requirements under operation
ОКС 97.200.40
Дата введения 2017-03-01
Аноним, 31 января 2020 18:48
Интересно узнать мнение прокурора города.А то, бедная мама бегает как белка в колесе.
Подобный случай со смертельным исходом был при мэре Терепа на колесе обозрения.
Городское начальство убрало это строение,Тогда расследования не удалось избежать.
Аноним, 31 января 2020 18:51
Интересно узнать мнение прокурора города.А то, бедная мама бегает как белка в колесе.
Подобный случай со смертельным исходом был при мэре Терепа на колесе обозрения.
Городское начальство убрало это строение, которое эксплуатировалось с грубыми нарушениями мер безопасности. Тогда расследования не удалось избежать.
Аноним, 31 января 2020 20:47
Какое дело. Эта яжемать бредит? Мальчик который если и толкнул он не достиг возраста уголовной ответственности. Ей бы самой у врачей проверится.
Николай, 31 января 2020 21:30
Президент РФ на совещании совета безопасности РФ на этой недели сказал, что муниципальные образования напрямую не подчинены центральной власти, но посоветовал бы мэрам меньше сидеть в кабинетах, а больше находится в гуще народа. Интересно читателям газеты узнать, Шестерин встретился с мамой пострадавшей с целью оказать посильную помощь в лечении. Возглавляемая им администрация прямо или косвенно (решит расследование, если оно будет) виноваты в этом происшествии, так как не обеспечили безопасность, не выполнили требования стандарта по безопасной эксплуатации данного сооружения у себя под окнами.
Айс, 31 января 2020 22:27
Мама, успокоилась бы уже. Или определилась, что ей надо. Надоело читать, так же как про ветерана, которая то хотела квартиру, то не хотела. Похоже, что там девочка сама ещё та... И мама... Такая же. Ждёт извининий.. А оно Вам надо?
123, 31 января 2020 23:02
Даже в новогоднюю ночь группа малолеток скидывала детей , через перила. Сначала своих из своей компании, они так развлекались. Потом и за других взялись. Сына пытались столкнуть, но не смогли. Он к нам прибежал растрёпанный, мы возле Ёлки гуляли. Но в толпе сразу найти гаденышей не удалось. И потом гуляли мимо по парку , часто видели , как так же с хохотом малолетки меж собой развлекались. Те же или другие, кто их разберёт ...
Аноним, 31 января 2020 23:04
какая разница у кого ко кого цвета волосы. дети пробуют и экссперементирут.а то что скинул видели взрослые люди и вызвали скорою.
Николай, 01 февраля 2020 11:30
Мама вектор своего гнева направила не правильно, на шалость мальчика. В школе с ним поговорили, объяснили, что делать так нельзя (надеюсь он понял на всю жизнь). Если на него продолжать давить, уже родители мальчика могут обратиться в суд за то, что психологически травмируют сына. Горки бывают разные:пологие из снега (абсолютно безопасные) и из дерева высокие, повышенной опасности (+14) как на фото. Когда перед Новым годом я увидел эту горку и её эксплуатацию, понял, травма запланирована. Об этом написал сюда в Курьер.Среда.Бердск. На таких горках должен работать специально обученный персонал, проинструктирован, который обеспечивает порядок и безопасную эксплуатацию, паспорт соответствия, страхование в основании горки, спуск в средствах защиты, дежурная медсестра с сумкой и тд. Этого обеспечено не было
Sov, 01 февраля 2020 15:14
О, я смотрю тут какой-то аноним решил вообще детей без горки оставить! Интересно, зачем ему это?

А давайте пофантазируем. Вот с площади ее убрали, что бы на машинах там ездить. Вот теперь у Ориона можно и домик воткнуть, да горка мешает. Ну так вот же повод! Сейчас в сми анонимно покричим про безопасность детей, глядишь, площадка и освободится, да прямо рядом с проезжей на сквозь площадью... красота. Нет? Не так? Хорошо бы...

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