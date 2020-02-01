Извинений нет: подтвердилось сотрясение у сброшенной за грудки 10-летней девочки с 3-метровой горки у ЦУМа в Бердске

Подтвердилась черепно-мозговая травма у сброшенной с трехметровой горки 10-летней девочки у ЦУМа в Бердске. Об этом рассказала мама девочки Валентина сегодня, 31 января. Напомним, 28 января днем ребенка за грудки случайно столкнул школьник. Отметим, что девочка оказалась сестрой девушки с голубыми волосами, о которой писал «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, подросток покрасила волосы в голубой цвет, после чего столкнулась с конфликтом в школе №9 в 2018 году.
— Мы прошли всех врачей окулиста, невропатолога. Диагноз подтвердился — сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, — сказала Валентина.
Никто из родителей обидчика так и не вышел на Валентину и не извинился за поведение своего ребенка. Напомним, мальчик и девочка учатся в школе №9. Она в 4 классе, а он в 5. В школе прошла встреча на следующий день после происшествия, 29 января. Валентина рассказывала, что девочка там расплакалась. На беседе был мальчик, который ее столкнул, вместе со своими друзьями. Он утверждает, что толкнул ее так сильно случайно. Не думал, что она упадет через перила. Родителей его не было. Им не смогли дозвониться.
— Никто из родителей не вышел на нас и не извинился. Сам мальчик тоже этого не сделал на встрече, — сказала Валентина.
Мама девочки отметила, что ждет, возможно, родители мальчика выйдут все-таки с ней на связь. Если этого не случится, то она все-таки решится пройти с ребенком судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, что на следующий день после ЧП мама с девочкой были в полиции. Их вызвали туда после поступления данных из поликлиники. «Курьер.Среда.Бердск» подтвердили разбирательства в пресс-службе МВД по Новосибирской области. Валентина отказалась от судебно-медицинской экспертизы. Но им все равно дали направление на СМЭ, если вдруг будут какие-то серьезные последствия со здоровьем.
Также напомним, Валентина опубликовала пост в социальной сети ВКонтакте с розыском очевидцев. Ей написала девушка, которая видела падение ребенка. «Курьер. Среда. Бердск» не удалось дозвониться до директора школы №9 Веры Забелич.
Извинятся ли родители или Валентина подаст документы на экспертизу — читайте подробности в ближайшее время.
По делу. Если лечение не будет входить в ОМС, то стоит иметь документ, по которому родители мальчика помогут вам оплатить лечение. Но, как известно, медицина у нас бесплатная... а чего не бесплатно - то не положено И посмотрите спину у ортопеда- травматолога, вполне от такого падения может быть компрессионный перелом
Комментарий к Статье 238 УК РФ 1. В условиях широкого ассортимента продукции и услуг, увеличения потребительских потоков и количества хозяйствующих субъектов актуальность соблюдения требований по стандартизации и сертификации возросла. Несоблюдение изготовителями (исполнителями, продавцами) установленных стандартов при производстве товаров и оказании услуг, часто обусловленное стремлением извлечь наибольшую выгоду при минимальных затратах в ущерб безопасности потребителей, рост числа незарегистрированных продавцов и подпольных производителей, прямо ориентированных на изготовление и сбыт фальсифицированной продукции и обман людей, ведут к наводнению потребительского рынка недоброкачественными товарами, работами и услугами, подрывают безопасность здоровья населения. 2. Основной объект преступного посягательства - установленный порядок оборота продукции, работ и услуг, их сертификации, обеспечивающий безопасность жизни и здоровья потребителей. Согласно ст. 7 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (в ред. от 21.12.2004) потребитель имеет право на то, чтобы товар, работа или услуга были безопасными для его жизни и здоровья, окружающей среды и имущества. Это право обеспечивается системой сертификации продукции и услуг, в основе которой лежит деятельность не зависимых от изготовителя (исполнителя, продавца) органов по подтверждению соответствия товаров, работ и услуг установленным требованиям (стандартам).
ГОСТ Р 56987-2016
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Безопасность устройств для развлечений
ГОРКИ ЗИМНИЕ
Требования безопасности при эксплуатации
Safety of devices for amusement. Winter slides. Safety requirements under operation
ОКС 97.200.40
Дата введения 2017-03-01
ГОСТ Р 56987-2016
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Безопасность устройств для развлечений
ГОРКИ ЗИМНИЕ
Требования безопасности при эксплуатации
Safety of devices for amusement. Winter slides. Safety requirements under operation
ОКС 97.200.40
Дата введения 2017-03-01
Подобный случай со смертельным исходом был при мэре Терепа на колесе обозрения.
Городское начальство убрало это строение,Тогда расследования не удалось избежать.
Подобный случай со смертельным исходом был при мэре Терепа на колесе обозрения.
Городское начальство убрало это строение, которое эксплуатировалось с грубыми нарушениями мер безопасности. Тогда расследования не удалось избежать.
А давайте пофантазируем. Вот с площади ее убрали, что бы на машинах там ездить. Вот теперь у Ориона можно и домик воткнуть, да горка мешает. Ну так вот же повод! Сейчас в сми анонимно покричим про безопасность детей, глядишь, площадка и освободится, да прямо рядом с проезжей на сквозь площадью... красота. Нет? Не так? Хорошо бы...