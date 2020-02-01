Лучших работников культуры наградили в Бердске

299 мероприятий посмотрело 40 тысяч зрителей в Год театра в Бердске. Власть высоко оценила фестивали, праздники и конкурсы, которые провели в 2019 году на территории города представители бердской культуры.

Лучшие представителей культуры Бердска получили благодарности

31 января в малом зале Дворца культуры «Родина» Бердска на собрании трудовых коллективов учреждений культуры чествовали тех, кто стоял у истоков становления городской культуры и благодарили тех, кто сейчас ежедневно делает жизнь города ярче и радостнее. Городские праздники, фестивали, конкурсы невозможны без деятелей культуры. В зале те, кто посвятил искусству всю жизнь. Каждый получил заслуженную награду.

Директор бердского отдела культуры Оксана Мокриенко поблагодарила коллег за работу и совместный труд.

— За каждым мероприятием, концертом, спектаклем, выставкой, уроком стоят люди, которые всецело отдают свои силы на благо и процветание культуры Бердска, — сказала Оксана Михайловна.

Учреждения культуры в 2019 году активно участвовали в мероприятиях, проводимых в рамках Года театра. Впервые в Бердске прошел городской театральный капустник, отдел культуры выпустил буклет «Бердск. Театр в лицах» об истории театральной деятельности за последние 100 лет. В Бердском историко-художественном музее горожане окунулись в историю театра и познакомились с современными театральными коллективами на выставке «Браво».

За 2019 год в Городском центре культуры и досуга проведено 299 мероприятий, в том числе 78 гастролей, на сцене ГДК выступили 25 театров и прошли десятки концертов с участием исполнителей из региона и России. Во Дворце культуры «Родина» зрители аплодировали на 60 драматических детских и взрослых спектаклях. Постановка «Наташкина мечта» образцового коллектива «Гистрион» под руководством Натальи Солодухиной был показан 12 раз на сценах Бердска и Новосибирской области. 32 выпускника продолжили обучение в средних и высших учреждениях сферы культуры сибирского региона и России.

Управляющая делами администрации Марина Лаптева от имени главы Бердска Евгения Шестернина поблагодарила за большую, результативную работу.

— Городские культурно-массовые мероприятия проходят на достойнейшем уровне — события регионального, всероссийского уровня были проведены на территории города в 2019 году. Задачи поставленные главой города на собрании трудовых коллективов исполнены, — отметила она.

В планах — открытие модельной библиотеки в Бердске и создание виртуального концертного зала во Дворце культуры «Родина». Отдел культуры разрабатывает мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

О планах лучших представителей культуры Бердска — в ближайшее время.

Автор видео Елена Белоусова

