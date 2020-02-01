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Заявки на участие в ЕГЭ-2020 пять часов принимаю 1 февраля в управлении образования Берсдка

10:30 01.02.2020 Фото: Википедии
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Заявление на сдачу Единого госэкзамена подают выпускники прошлых лет, а так же 11-классники, которые хотят писать тесты в резервные экзаменационные дни.

Заявки на участие в ЕГЭ 2020 пять часов принимаю 1 февраля в управлении образования Берсдка
Старшеклассники уже вовсю готовятся к экзаменам

Сегодня, 1 февраля, завершается приём заявлений на участие в ЕГЭ-2020 в Бердске. Об этом напомнили в пресс-центре городской администрации накануне. Заявления на участие в Едином государственном экзамене можно подать до 1 февраля включительно.

В соответствии с порядком государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники текущего года, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные дни.

Место приема документов — управление образования и молодежной политики Бердска, ул. Горького, 7, каб. №10

Время приема документов — 1 февраля с 9.00 до 15.00.

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