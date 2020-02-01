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Увольнение по-новому: с 1 февраля работодатель обязан дать работнику выписку из трудовой книжки

10:50 01.02.2020 Фото: Википедии
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Новые стандарты Минтруда связаны с переходом на электронные трудовые книжки. Число безработных с 18 по 25 декабря 2019 года в России увеличилось на 1,5% и составляет 684,16 тыс. человек.

Увольнение по новому: с 1 февраля работодатель обязан дать работнику выписку из трудовой книжки
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Правила увольнения изменились в России 1 февраля. Вступили в силу новые стандарты Минтруда, которые связаны с переходом на электронные трудовые книжки, сообщили в ведомстве.

Теперь работник при увольнении в последний рабочий день должен получить на руки вместе с другими документами сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р. В них содержится информация о длительности работы у данного работодателя. Этакий аналог выписки из трудовой книжки должна предоставить бухгалтерия или отдел кадров.

В конце 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек. Каждый работник в течение 2020 года может выбирать: оставить все записи о своей трудовой деятельности на бумаге, или перевести данные в электронный формат. В электронном документе будет содержаться информация о стаже работы, занимаемой должности, окончании трудового договора и увольнении. Также закон предоставляет возможность работодателям собирать необходимые ему данные о потенциальном работнике в электронном виде.

По данным NEWS.ru, число безработных с 18 по 25 декабря 2019 года увеличилось на 1,5% и составляет 684,16 тысячи человек, рассказали представители Минтруда РФ. Негативные тенденции отмечаются в 74 регионах страны. В девяти субъектах показатели снизились. Ещё в двух цифры остались без изменения. Уровень зарегистрированной безработицы по данным на 25 декабря — 0,9% от общего числа экономически активных граждан РФ.

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