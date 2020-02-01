1 февраля до минус 15 градусов повысится температура в Бердске

С 3 февраля в городе начнется «глобальное потепление». В среду и четверг, по прогнозам синоптиков, столбик термометра остановится на отметке минус 1 градус. И лишь 9 февраля снова придут морозы в 10 градусов.

Январские морозы в Бердске сменятся оттепелью в начале февраля

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, по северу местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, туманы. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -21, -26°C, при прояснениях до -34°C, днём ослабление морозов -13, -18°C.

В Бердске в течение субботы температура воздуха будет постепенно повышаться. Если утром столбик термометра показывал около 23 градусов мороза, то к 16.00 потеплеет до минус 15-ти. В ночь на воскресенье синоптики обещают 20-градусный мороз. но 2 февраля температура повысится до -11 градусов.

С понедельника, 3 февраля, начнется «глобальное потепление» в Бердске. В среду и четверг, по прогнозам синоптиков, столбик термометра остановится на отметке минус 1 градус. И лишь 9 февраля снова придут морозы в 10 градусов. Всю следующую неделю будет идти снег.