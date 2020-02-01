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Насиловавшего и душившего женщин маньяка поймали под Петербургом

11:45 01.02.2020 Фото: СКР
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31 января 2020 года, через 10 лет после совершения первого преступления, подозреваемому предъявили обвинение в убийствах. Современная криминалистика позволяет раскрывать неочевидные дела прошлых лет.

Насиловавшего и душившего женщин маньяка поймали под Петербургом
СКР расследует преступления прошлых лет

В Ленинградской области мужчине предъявлено обвинение в совершении нападений на женщин, в том числе убийстве, совершенном в 2010 году. Об этом накануне сообщили в главке Следственного комитета РФ.

В следственном управлении СКР по Ленинградской области на постоянной основе действует аналитическая группа по расследованию преступлений, совершенных в прошлые годы. Несмотря на неочевидный характер преступлений, которые не удавалось раскрыть много лет, следователи ведут скрупулезную работу по сбору доказательств, основанных как на результатах оперативной работы сотрудников правоохранительных органов, так и использовании современных достижений криминалистической техники.

-Так, следственными органами Следственного комитета России по Ленинградской области в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в январе 2019 года по факту совершения преступления сексуального характера в отношении 41-летней местной жительницы в Гатчинском районе Ленинградской области, удалось установить причастность подозреваемого не только к этому преступлению, но и к убийству другой женщины, совершенному еще 10 лет назад. Следствием получены доказательства о том, что оба нападения на женщин совершил 42-летний местный житель, который 21 января 2020 года был задержан. После проведения ряда следственных действий в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в СК.

По данным следствия, в начале декабря 2010 года в городе Коммунар Ленинградской области обвиняемый напал на женщину, подверг ее сексуальному насилию, после чего задушил. А в январе 2019 года в том же населенном пункте он совершил нападение на другую женщину и аналогичным способом совершил в отношении нее преступление сексуального характера.

Характер преступлений позволил следователям прийти к выводу о совершении их одним человеком. На основании собранной доказательственной базы 31 января 2020 года задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием или иными действиями сексуального характера), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В настоящее время по уголовному делу продолжает выполняться комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств. Обвиняемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

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