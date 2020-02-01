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Пособие на погребение умершего пенсионера до 7350 рублей выросло с 1 февраля в Новосибирской области

12:19 01.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пособие, увеличенное на 214 рублей, могут получить родственники, похоронившие неработающих пенсионеров, если они обратились в Пенсионный фонд в течение полугода после смерти.

Пособие на погребение умершего пенсионера до 7350 рублей выросло с 1 февраля в Новосибирской области
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Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Пособие на погребение умершего пенсионера до 7350 рублей выросло с 1 февраля в Новосибирской области

Пособие на погребение умершего пенсионера до 7350 рублей выросло с 1 февраля в Новосибирской областиПравила поведения на кладбище: чтобы не навлечь на себя бедуЕщё 147 новостей

Социальное пособие на погребение из средств Пенсионного фонда России выплачивается на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти. Речь идет о неработающих пенсионерах.

В случае если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленному согласно ст. 9 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», но не превышающем установленного предельного размера.

-В связи с индексацией, размер социального пособия на погребение, c 1 февраля 2020 года составляет 6124 рублей 86 копеек. При этом в районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, этот предел определяется с применением районного коэффициента, — сообщили в управлении ПФР по Новосибирской области 30 января.

Таким образом, с учетом 20-процентного районного коэффициента размер пособия на похороны пенсионера в регионе увеличилось на 214 рублей 7 копеек и составляет 7349 рублей 86 копеек. Отметим, что на него могут рассчитывать только те, кто хоронит неработающих пенсионеров. Пособие не смогут получить те, кто обратится в Пенсионный фонд через полгода после смерти родственника.

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