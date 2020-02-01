01.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Пятеро сварились в кипятке в мини-отеле Перми. Владелец незаконно перепланировал подвал

12:40 01.02.2020 Фото: Стоп-кадр с видео РЕН-ТВ
0

Суд арестовал предпринимателя Сергея Щербакова. Его хостел «Карамель», находящийся в подвале многоэтажного дома, затопило после прорыва трубы горячего водоснабжения. Постояльцы сварись заживо.

Пятеро сварились в кипятке в мини отеле Перми. Владелец незаконно перепланировал подвал
Погибли пять человек, в том числе ребенок, в мини-отеле в Перми

По ходатайству следствия судом арестован предприниматель, организовавший мини-отель в Перми, где в результате прорыва трубы водоснабжения погибли люди, сообщила в пятницу официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В рамках уголовного дела о гибели пяти человек в мини-отеле «Карамель» в Перми предпринимателю Сергею Щербакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 31 января по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в 2016 году Щербаков осуществил незаконную перепланировку принадлежащего его отцу подвального помещения в многоэтажном жилом доме. В последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. Ночью 20 января в результате прорыва трубы горячего теплоснабжения помещение мини-отеля было затоплено, что повлекло гибель пяти человек — они сварились заживо, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Трое постояльцев получили ожоги различной степени тяжести.

Следователи продолжают тщательное исследование всех обстоятельств происшествия, установление его причин и иных лиц, причастных к совершению преступления.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Жажда наживы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Погиб 29-летний сварщик под обломками рухнувшего спортивно-концертного комплекса в Питере
13:25 01-02-2020
Погиб 29-летний сварщик под обломками рухнувшего спортивно-концертного комплекса в Питере
БердскЛучших работников культуры наградили в Бердске
13:00 01-02-2020
Лучших работников культуры наградили в Бердске
Пятеро сварились в кипятке в мини-отеле Перми. Владелец незаконно перепланировал подвал
12:40 01-02-2020
Пятеро сварились в кипятке в мини-отеле Перми. Владелец незаконно перепланировал подвал
Пособие на погребение умершего пенсионера до 7350 рублей выросло с 1 февраля в Новосибирской области
12:19 01-02-2020
Пособие на погребение умершего пенсионера до 7350 рублей выросло с 1 февраля в Новосибирской области
Насиловавшего и душившего женщин маньяка поймали под Петербургом
11:45 01-02-2020
Насиловавшего и душившего женщин маньяка поймали под Петербургом
Бердск1 февраля до минус 15 градусов повысится температура в Бердске
11:24 01-02-2020
1 февраля до минус 15 градусов повысится температура в Бердске
Против коронавируса: Мыть гаджеты и не ездить в Китай советует глава Роспотребнадзора 1
11:06 01-02-2020
Против коронавируса: Мыть гаджеты и не ездить в Китай советует глава Роспотребнадзора
Увольнение по-новому: с 1 февраля работодатель обязан дать работнику выписку из трудовой книжки
10:50 01-02-2020
Увольнение по-новому: с 1 февраля работодатель обязан дать работнику выписку из трудовой книжки
Убивать раковые клетки с помощью ДНК-нанороботов хотят петербургские ученые
10:45 01-02-2020
Убивать раковые клетки с помощью ДНК-нанороботов хотят петербургские ученые
БердскЗаявки на участие в ЕГЭ-2020 пять часов принимаю 1 февраля в управлении образования Берсдка
10:30 01-02-2020
Заявки на участие в ЕГЭ-2020 пять часов принимаю 1 февраля в управлении образования Берсдка