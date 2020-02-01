Пятеро сварились в кипятке в мини-отеле Перми. Владелец незаконно перепланировал подвал

Суд арестовал предпринимателя Сергея Щербакова. Его хостел «Карамель», находящийся в подвале многоэтажного дома, затопило после прорыва трубы горячего водоснабжения. Постояльцы сварись заживо.

Погибли пять человек, в том числе ребенок, в мини-отеле в Перми

По ходатайству следствия судом арестован предприниматель, организовавший мини-отель в Перми, где в результате прорыва трубы водоснабжения погибли люди, сообщила в пятницу официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В рамках уголовного дела о гибели пяти человек в мини-отеле «Карамель» в Перми предпринимателю Сергею Щербакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 31 января по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в 2016 году Щербаков осуществил незаконную перепланировку принадлежащего его отцу подвального помещения в многоэтажном жилом доме. В последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. Ночью 20 января в результате прорыва трубы горячего теплоснабжения помещение мини-отеля было затоплено, что повлекло гибель пяти человек — они сварились заживо, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Трое постояльцев получили ожоги различной степени тяжести.

Следователи продолжают тщательное исследование всех обстоятельств происшествия, установление его причин и иных лиц, причастных к совершению преступления.