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Снова подала в отставку спикер горсовета Керчи после скандала с шубами и блокадниками

13:50 01.02.2020 Фото: горсовет-керчь.рф
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Мая Хужина изначально подала заявление об отставке, но позднее заявила, что не чувствует своей вины в скандале с блокадниками и отозвала его. Нежелание Хужиной покинуть свой пост глава Крыма назвал наглым. И она все-таки уходит.

Снова подала в отставку спикер горсовета Керчи после скандала с шубами и блокадниками
Глава горсовета Керчи Мая Хужина заявила, что выполнит любое решение главы Крыма

Глава горсовета Керчи Мая Хужина вновь решила подать в отставку, сообщает РБК. Она отзывала свое заявление, но в итоге опять передумала и решила все же покинуть пост.

Сообщение об этом появилось вскоре после того, как глава Крыма Сергей Аксенов, потребовавший ранее отставки Хужиной, назвал ее отказ уходить в отставку «наглостью», «ересью и самодурством». «Созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. Если в течение сегодняшнего дня мое требование об увольнении главы и заместителя главы городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе», — написал он в Facebook.

Хужина подала заявление об отставке накануне, 30 января, после скандала из-за визита с подарками к блокадникам. Тогда в социальных сетях пользователи начали возмущаться фотографиями с мероприятия, на которых Хужина и сопровождавшие ее чиновницы стояли в шубах вместе с блокадницей, которой подарили хлеб и памятную медаль, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». После скандала в горсовете Керчи заявили, что это был не хлеб, а «символические пироги». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что председатель горсовета Керчи и другие чиновники должны быть уволены и исключены из «Единой России».

30 января Хужина подала заявление об отставке, но на следующий день заявила, что не чувствует за собой вины и отзывает заявление, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

«Она, видимо, что-то эмоционально сказала, но затем пояснила, что выполнит любое решение главы Крыма», — прокомментировал это решение Фикс. Вопрос об отставке Хужиной будет рассматриваться 3 февраля.

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От редакции

Глава горсовета не понимает, в чем ее обвиняют?

Зелёная, 01 февраля 2020 15:41
Достойны ли осуждения люди, если даже они депутаты и чиновники, за выраженное таким образом внимание к престарелым горожанам-бывшим блокадникам?
Ну и что, что в качестве подарка к Памятной медали был присовокуплен хлеб? Во-первых, это символический хлеб, цена которого иногда - жизнь. Во-вторых, на ролике видно, что это пирог, а не просто буханка или батон. Городские представители хотели как лучше, готовясь к поздравительному рейду-мероприятию. Правильно ли осудить их за это? Тем более, что сами пожилые люди были рады вниманию к ним.
Мы отучились довольствоваться малым. Надо нужно "всё и сразу". И в данном случае, есть ли вина как местных депутатов, так и местных чиновников? Интересно ли большинству граждан сколь велики бюджетные средства "на местах"? сколь велики их возможности в части любых расходов?
А относительно шуб представительных дам - да! ну и что?!
Жаль, что, что в последнее время, неправедные деяния некоторых отдельных представителей власти (тем более в её высших эшелонах) уже дискредитировали эту самую власть. Доверие практически на минимуме (личное мнение).
Не осуждаю керченских "дам в шубах" за это поздравление блокадников!

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