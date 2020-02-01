Снова подала в отставку спикер горсовета Керчи после скандала с шубами и блокадниками

Мая Хужина изначально подала заявление об отставке, но позднее заявила, что не чувствует своей вины в скандале с блокадниками и отозвала его. Нежелание Хужиной покинуть свой пост глава Крыма назвал наглым. И она все-таки уходит.

Глава горсовета Керчи Мая Хужина заявила, что выполнит любое решение главы Крыма

Глава горсовета Керчи Мая Хужина вновь решила подать в отставку, сообщает РБК. Она отзывала свое заявление, но в итоге опять передумала и решила все же покинуть пост.

Сообщение об этом появилось вскоре после того, как глава Крыма Сергей Аксенов, потребовавший ранее отставки Хужиной, назвал ее отказ уходить в отставку «наглостью», «ересью и самодурством». «Созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. Если в течение сегодняшнего дня мое требование об увольнении главы и заместителя главы городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе», — написал он в Facebook.

Хужина подала заявление об отставке накануне, 30 января, после скандала из-за визита с подарками к блокадникам. Тогда в социальных сетях пользователи начали возмущаться фотографиями с мероприятия, на которых Хужина и сопровождавшие ее чиновницы стояли в шубах вместе с блокадницей, которой подарили хлеб и памятную медаль, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». После скандала в горсовете Керчи заявили, что это был не хлеб, а «символические пироги». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что председатель горсовета Керчи и другие чиновники должны быть уволены и исключены из «Единой России».

30 января Хужина подала заявление об отставке, но на следующий день заявила, что не чувствует за собой вины и отзывает заявление, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

«Она, видимо, что-то эмоционально сказала, но затем пояснила, что выполнит любое решение главы Крыма», — прокомментировал это решение Фикс. Вопрос об отставке Хужиной будет рассматриваться 3 февраля.