Брошенных отцом в Шереметьево маленьких детей привезли в Хабаровск

Мальчиков в возрасте 6 и 9 лет отвезут в Комсомольск-на-Амуре, откуда они родом. Отец оставил их в аэропорту под предлогом безденежья. Но СК выяснил, что он истязал своих сыновей.

Отец бросил детей в «Шереметьево» и оставил записку

Детей, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево, привезли в Хабаровск, сообщил РИА Новости представитель правительства Хабаровского края. Ранее сотрудник администрации города рассказали, что детей в сопровождении доставят из аэропорта Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре поездом или автобусом.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их. Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.

Следователи установили, что до этого семья попадала в поле зрения органов системы профилактики Комсомольска-на-Амуре, в том числе из-за ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.



Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В отношении отца детей возбуждено дело по статье «Истязание», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».