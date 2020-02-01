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Брошенных отцом в Шереметьево маленьких детей привезли в Хабаровск

14:10 01.02.2020 Фото: Соцсети
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Мальчиков в возрасте 6 и 9 лет отвезут в Комсомольск-на-Амуре, откуда они родом. Отец оставил их в аэропорту под предлогом безденежья. Но СК выяснил, что он истязал своих сыновей.

Брошенных отцом в Шереметьево маленьких детей привезли в Хабаровск
Отец бросил детей в «Шереметьево» и оставил записку

Детей, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево, привезли в Хабаровск, сообщил РИА Новости представитель правительства Хабаровского края. Ранее сотрудник администрации города рассказали, что детей в сопровождении доставят из аэропорта Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре поездом или автобусом.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их. Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.

Следователи установили, что до этого семья попадала в поле зрения органов системы профилактики Комсомольска-на-Амуре, в том числе из-за ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В отношении отца детей возбуждено дело по статье «Истязание», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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