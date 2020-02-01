Кровавая разборка: пенсионер вонзил нож в грудь и голову своему гостю в Новосибирске

48-летний потерпевший ничего не смог пояснить медикам и полицейским. Но в МВД установили, что к поножовщине привела пьяная ссора двух мужчин.

Возбуждено уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений с помощью ножа

В Октябрьском районе Новосибирска задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

В ночь на 31 января в больницу бригадой скорой помощи из квартиры дома по улице Лазурной в Октябрьском районе был доставлен 48-летний мужчина с ножевыми ранениями грудной клетки и головы. При поступлении потерпевший ничего не пояснил. О криминальных ранениях было сообщено в полицию.

По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска отдела полиции №6 «Октябрьский» задержали хозяина дома – 62-летнего ранее не судимого гражданина. Предварительно установлено, что в ходе совместного распития спиртного и произошедшей ссоры мужчина нанес своему гостю несколько ударов ножом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Орудие преступления изъято.