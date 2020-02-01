01.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Свергнуть Зеленского пригрозили оппозиционеры в Верховной раде

15:00 01.02.2020 Фото: Кремлин.ру
0

Депутат Рабинович считает, что свержение власти на Украине может произойти, если партия «Слуга народа» узаконит продажу сельскохозяйственной земли в том числе иностранцам.

Свергнуть Зеленского пригрозили оппозиционеры в Верховной раде
Зеленский избрался президентом Украины как кандидат от партии «Слуга народа»

На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии «Слуга народа» — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Мы их предупредили: «Дорогие «слуги», если вы сделаете еще один шаг в сторону продажи земли, то народ сменит власть». Я не призываю к насильственному свержению власти, а говорю, что, согласно Конституции, хозяин страны — народ. И если народ это вспомнит, то он сможет это все остановить… Нужно лишь сто тысяч человек улице, вышедших по зову сердца, и все будет хорошо», — сказал Рабинович.

По словам нардепа, члены его фракции смогли добиться снижения максимального количества земли, которую можно продать в одни руки, — с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч, однако полностью остановить узаконивание открытия рынка земли им не по силам. Рабинович предположил, что уже на текущей сессионной неделе власть «попытается вынести в сессионный зал закон и попробует продать землю Украины».

Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Помимо этого, собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, однако они будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько продержится Зеленский?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В коротком февраля ожидается короткая рабочая неделя
16:45 01-02-2020
В коротком февраля ожидается короткая рабочая неделя
Эпидемию коронавируса из Китая признала чрезвычайной ситуацией ВОЗ
16:25 01-02-2020
Эпидемию коронавируса из Китая признала чрезвычайной ситуацией ВОЗ
Бердск«Возите дрова»: хамит пассажирам водитель холодной раздолбанной маршрутки №18 в Бердске
16:07 01-02-2020
«Возите дрова»: хамит пассажирам водитель холодной раздолбанной маршрутки №18 в Бердске
На видео попала пьяная мать, посадившая за руль авто коршеринга маленького сына в Подмосковье
15:30 01-02-2020
На видео попала пьяная мать, посадившая за руль авто коршеринга маленького сына в Подмосковье
С подозрением на коронавирус попали в больницу прилетевшие из Китая члены экипажа в Москве
15:15 01-02-2020
С подозрением на коронавирус попали в больницу прилетевшие из Китая члены экипажа в Москве
Свергнуть Зеленского пригрозили оппозиционеры в Верховной раде
15:00 01-02-2020
Свергнуть Зеленского пригрозили оппозиционеры в Верховной раде
БердскИзвинений нет: подтвердилось сотрясение у сброшенной за грудки 10-летней девочки с 3-метровой горки у ЦУМа в Бердске 14
14:52 01-02-2020
Извинений нет: подтвердилось сотрясение у сброшенной за грудки 10-летней девочки с 3-метровой горки у ЦУМа в Бердске
В российский топ-5 мечтает войти с системой образования Новосибирской области губернатор Травников
14:45 01-02-2020
В российский топ-5 мечтает войти с системой образования Новосибирской области губернатор Травников
Кровавая разборка: пенсионер вонзил нож в грудь и голову своему гостю в Новосибирске
14:30 01-02-2020
Кровавая разборка: пенсионер вонзил нож в грудь и голову своему гостю в Новосибирске
Брошенных отцом в Шереметьево маленьких детей привезли в Хабаровск
14:10 01-02-2020
Брошенных отцом в Шереметьево маленьких детей привезли в Хабаровск