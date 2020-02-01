Свергнуть Зеленского пригрозили оппозиционеры в Верховной раде

Депутат Рабинович считает, что свержение власти на Украине может произойти, если партия «Слуга народа» узаконит продажу сельскохозяйственной земли в том числе иностранцам.

Зеленский избрался президентом Украины как кандидат от партии «Слуга народа»

На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии «Слуга народа» — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Мы их предупредили: «Дорогие «слуги», если вы сделаете еще один шаг в сторону продажи земли, то народ сменит власть». Я не призываю к насильственному свержению власти, а говорю, что, согласно Конституции, хозяин страны — народ. И если народ это вспомнит, то он сможет это все остановить… Нужно лишь сто тысяч человек улице, вышедших по зову сердца, и все будет хорошо», — сказал Рабинович.

По словам нардепа, члены его фракции смогли добиться снижения максимального количества земли, которую можно продать в одни руки, — с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч, однако полностью остановить узаконивание открытия рынка земли им не по силам. Рабинович предположил, что уже на текущей сессионной неделе власть «попытается вынести в сессионный зал закон и попробует продать землю Украины».

Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Помимо этого, собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, однако они будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.