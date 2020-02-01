С подозрением на коронавирус попали в больницу прилетевшие из Китая члены экипажа в Москве

Ранее смертельную инфекцию заподозрили у одного из пилотов лайнера с китайского рейса. Его госпитализировали в столичную больницу. Пока в России официально подтверждено два случая заболевания коронавирусом.

Бортпроводники больше других контактируют с пассажирами на борту самолета

У бортпроводников рейса, прибывшего в пятницу в Москву из Китая, заподозрили коронавирус. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Несколько членов кабинного экипажа в пятницу после возвращения из Китая в Москву обратились к медикам с симптомами, характерными для коронавируса. Их госпитализировали, им предстоит пройти серию тестов», — сказал источник.

Ранее с подозрением на коронавирус был госпитализирован пилот одного из лайнеров, также прилетевший в Москву из Китая.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

На утро 31 января в Китае было подтверждено 9720 случаев заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию, еще 105 случаев зафиксировали 19 других стран. Днем коронавирус выявили у двух граждан КНР в России — в Тюменской области и Забайкалье, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».