На видео попала пьяная мать, посадившая за руль авто коршеринга маленького сына в Подмосковье

На первых кадрах видно — женщина на сиденье водителя наливает в стакан алкогольный напиток, затем ещё несколько раз отпивает из бутылки. В полиции заявили, что на тот момент она была лишена прав за вождение в нетрезвом виде.

Женщина выпила прямо в машине и посадила за руль ребенка

Громкий скандал в Подмосковье — нетрезвая женщина сначала сама села за руль автомобиля каршеринга, а потом передала управление ребёнку. Видеокамера в машине зафиксировала опасную поездку от начала до конца.

На первых кадрах видно — женщина на сиденье водителя наливает в стакан алкогольный напиток, затем ещё несколько раз отпивает из бутылки. После этого трогается с места, а вскоре сажает за руль ребёнка. Второй ребёнок сидит на заднем сиденье, сообщает «Москва 24».

И уже известны первые результаты проверки правоохранительных органов — женщина арендовала автомобиль без водительских прав, она лишена их как раз за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщила ГИБДД по столице в Twitter.

Отмечается, что управлением проводится проверка в отношении действий гражданки. В случае установления вины она будет привлечена к ответственности.

«В настоящий момент установлено, что гражданка лишена водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии», – говорится в сообщении.

Ряд телеканалов ранее показали сюжет о том, как жительница Московской области употребила алкоголь и посадила за руль автомобиля каршеринга малолетнего сына. При этом на заднем сидении находился еще один ребенок. Следственный комитет по Наро-Фоминскому городскому округу также начал проверку.