На видео попала пьяная мать, посадившая за руль авто коршеринга маленького сына в Подмосковье

Громкий скандал в Подмосковье — нетрезвая женщина сначала сама села за руль автомобиля каршеринга, а потом передала управление ребёнку. Видеокамера в машине зафиксировала опасную поездку от начала до конца.
На первых кадрах видно — женщина на сиденье водителя наливает в стакан алкогольный напиток, затем ещё несколько раз отпивает из бутылки. После этого трогается с места, а вскоре сажает за руль ребёнка. Второй ребёнок сидит на заднем сиденье, сообщает «Москва 24».
И уже известны первые результаты проверки правоохранительных органов — женщина арендовала автомобиль без водительских прав, она лишена их как раз за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщила ГИБДД по столице в Twitter.
Отмечается, что управлением проводится проверка в отношении действий гражданки. В случае установления вины она будет привлечена к ответственности.
«В настоящий момент установлено, что гражданка лишена водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии», – говорится в сообщении.
Ряд телеканалов ранее показали сюжет о том, как жительница Московской области употребила алкоголь и посадила за руль автомобиля каршеринга малолетнего сына. При этом на заднем сидении находился еще один ребенок. Следственный комитет по Наро-Фоминскому городскому округу также начал проверку.