«Возите дрова»: хамит пассажирам водитель холодной раздолбанной маршрутки №18 в Бердске

По мнению пассажиров, старую «Газель» давно списали и нелегально выпускают на линию. Между тем в мороз приходится ехать от вокзала до санатория «Рассвет» 25 минут в прокуренном и продуваемом салоне.

«Газелей» на бердских маршрутах практически не осталось

«Возить с сбой дрова» посоветовал водитель раздолбанной маршрутки №18 пассажирам в Бердске. Об этом сегодня, 1 февраля, рассказала Лариса, которой пришлось накануне дважды проехать на старой «Газели»:

— Это не анекдот! Мы спросили, почему не работает печка в салоне. Водитель ответил: «Возите с собой дрова».

Лариса приехала в Бердск ранним утром 31 января на электричке из Искитима. Выбирать в 6.30 утра общественный транспорт на железнодорожном вокзале не пришлось. Еще и мороз под 25 градусов. В маршрутке №18, на которой Ларисе пришлось ехать через весь городс в санаторий «Рассвет», отопления не было вообще, дверь не закрывается — щели такие, что пассажиров сносит, в салоне накурено.

— Еще и водитель ведет себя по-хамски. В ответ на наши претензии хохочет, — констатировала возмущенная пассажирка, полагающая, что общественный транспорт в таком «раздолбанном» состоянии не имеет права выходить на линию.

Примечательно, что в пятницу Ларисе пришлось возвращаться с работы на той же маршрутке — в мороз и в жутких условиях под хамство и запах табачного дыма ехать 25 минут через весь город.

— Двери болтаются, сквозняк, ветер гуляет. А вечером заходили женщины с детьми из бассейна и из санатория Сибиряк. Все возмущались, что накурено и холодно. Мужчины сказали, что водитель специально перекрывает тепло, чтобы экономить. Но это хамство. Такая маршрутка только одна ходит. Остальные более или менее приличные. Есть одна очень хорошая — высокая, двери-автомат, на ней работает сам хозяин со сменщиком. Отличные условия — всегда тепло, график движения соблюдает. Курящие, как правило, выходят из салона, — рассказала пассажирка.

Установить, кому принадлежит «Газель», по мнению Ларисы, легко, поскольку на всех автобусах установлена система ГЛОНАСС. И не только частный перевозчик, получивший разрешение эксплуатировать маршрут, но и транспортный отдел мэрии должны обратить внимание на «форменное безобразие».

— Я не думаю, что машину в таком ужасном состоянии можно выпустить на линию. Может, она нелегально ходит? Внешне во всяком случае она кажется неисправной. В других маршрутках тепло прямо по ногам идет, — рассуждает Лариса.

По ее словам, делать замечания водителю — «себе дороже», так как потом приходится выслушивать его хамские реплики и портить себе нервы.

Продолжение темы — в ближайшее время.