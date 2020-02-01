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В коротком февраля ожидается короткая рабочая неделя

16:45 01.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Как сообщили в Роструде, выходными будут дни с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Длинные выходные ожидаются и по случаю Международного женского дня в марте.

В коротком февраля ожидается короткая рабочая неделя
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Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

«В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 24 февраля, понедельник. Таким образом, россиян ожидает одна сокращенная рабочая неделя с 25 по 28 февраля», — уточнили в Роструде.

В ведомственапомнили, что следующие длинные выходные будут с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта. Рабочая неделя после мартовских праздников также будет сокращенной: с 10 по 13 марта.

Затем длинные выходные будут только в мае: с 1 по 5 число и с 9 по 11.

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