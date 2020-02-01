В туалет перенесли учительскую в известной выбитым газом ученику школе Красноярского края

Работу учителей сняли на видео. В «кабинете» поставили столы и установили необходимое педагогам оборудование. Классы оборудовали в коридорах из-за аварийного состояния здания. Губернатор Красноярского края Александр Усс является выпускником Иланской школы.

Учителя вынуждены работать в туалете в Иланской школе

Учителя средней школы №41 в городе Иланском Красноярского края вынуждены работать в бывшем туалете. «Переселение» педагогического состава в дамскую комнату стало решением проблемы с нехваткой помещений. Об этом сообщает местный паблик «Я живу в Красноярске», опубликовавший видео.

Дело в том, что здание школы находится в аварийном состоянии, пригодных для эксплуатации помещений просто не хватает. Поэтому руководство вынуждено «импровизировать» — в туалете поставили столы и установили необходимое педагогам оборудование.

Ранее местные СМИ писали, что школа находится в аварийном состоянии. У здания не было гидроизоляции, из-за чего оно начало разрушаться. Из-за этого ученикам пришлось разместиться в пристройке к основному зданию школы. При этом часть классов оборудовали в коридорах. Сейчас проводится экспертиза здания и по ее результатам будет принято решение либо о капитальном ремонте здания, либо о его сносе и строительстве новой школы.

Именно в этой школе 14-летний ученик ударил своего одноклассника в глаз молотком. Пострадавший мальчик был доставлен в больницу, ему предстоит сложная операция, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Школа №41 была построена еще в 1930 году, и находится в аварийном состоянии. О том, что часть помещений пришлось закрыть из-за угрозы обрушения, СМИ писали еще в прошлом году. Также известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс – выпускник этой школы.