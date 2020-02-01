Путин: самолет ВКС РФ эвакуируют россиян из Китая

По официальным данным, в регионе эвакуации находится 341 российский гражданин, из них 300 — в Ухане.

Самолеты ВКС будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая, сообщил в субботу пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина, к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», — сказал Песков журналистам.

Ранее в субботу посольство РФ в Китае сообщило, что занимается подготовкой к эвакуации российских граждан из Уханя и провинции Хубэй, где зафиксирована мощная вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. По официальным данным, в регионе эвакуации находится 341 российский гражданин, из них 300 — в Ухане.

«Посольством установлена связь с 186 соотечественниками. О порядке и времени эвакуации будет объявлено дополнительно», — отмечается в заявлении.

Источник: ТАСС