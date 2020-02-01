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Красота / Общество

Огненная красота длиной 66 см на голове бразильца Криштиано Брага

21:07 01.02.2020 Фото: Открытые источники
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За 8 лет обычный парень из Бразилии сумел отрастить такую копну волос, которой позавидует любая женщина. Прохожие оборачиваются вслед и восхищаются его волосами, а мужчины знакомятся, думая, со спины, что это прекрасная незнакомка-принцесса из диснеевской сказки.

Огненная красота длиной 66 см на голове бразильца Криштиано Брага
Бразильянец Криштиано отрастил пышную шевелюру за 8 лет

Еще в далеком 2012 году, в обычный день бразилец Криштиано Брага из Минас-Жерайс, совершенно неожиданно для себя решил начать отращивать волосы. Когда у него спрашивают зачем он это начал делать, он ничего не может сказать, потому что внятной причины не существует.

Возможно это далекие корни прабабушки так отозвались в его сердце, говорит Криштиано. Прабабушка была обладательницей шикарной шевелюры до пят.

Огненная красота длиной 66 см на голове бразильца Криштиано Брага

За восемь лет парню удалось отрастить огромную копну шикарных рыжих волос

В свое время ему пришлось стерпеть множество насмешек со стороны сверстников, его называли чучелом, шваброй, женщиной. Даже сейчас попадаются женщины, которые завидуют ему черной завистью и считают, что мужчина не достоин таких пышных и красивых волос.

Но, все-таки, большинство людей восхищаются и отсыпают Криштиано много лестных комплиментов. Порой его даже путают со звездой и просят сфотографироваться. Многие тайком делаю фото его волос, -говорит парень. Частенько его сравнивают с Иисусом, Джоном Ленноном, Джаредом Лето, русалочкой Ариэль,  и даже Рапунцель — и это далеко не конец списка.

Огненная красота длиной 66 см на голове бразильца Криштиано Брага

На данный момент длинна волос составляет 66 см

Сложно ли ухаживать за волосами?

На этот вопрос парень отвечает, что весь его уход — это 5 минут времени на мытье волос. Иногда это уход с помощью алоэ вера, масла авокадо, ромашки и других натуральных средств.

Благодаря длинным волосам парень научился ценить себя, быть личностью со своим мнением, не беспокоясь о критике других. Для всех восторгающихся он дает совет: «Делайте то, что считаете нужным — это ваши волосы и ваша жизнь. Наслаждайтесь, будьте счастливы. Жизнь проходит слишком быстро, чтобы жить так, как хотят от нас другие. «

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