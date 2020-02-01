Огненная красота длиной 66 см на голове бразильца Криштиано Брага

За 8 лет обычный парень из Бразилии сумел отрастить такую копну волос, которой позавидует любая женщина. Прохожие оборачиваются вслед и восхищаются его волосами, а мужчины знакомятся, думая, со спины, что это прекрасная незнакомка-принцесса из диснеевской сказки.

Бразильянец Криштиано отрастил пышную шевелюру за 8 лет

Еще в далеком 2012 году, в обычный день бразилец Криштиано Брага из Минас-Жерайс, совершенно неожиданно для себя решил начать отращивать волосы. Когда у него спрашивают зачем он это начал делать, он ничего не может сказать, потому что внятной причины не существует.

Возможно это далекие корни прабабушки так отозвались в его сердце, говорит Криштиано. Прабабушка была обладательницей шикарной шевелюры до пят.

За восемь лет парню удалось отрастить огромную копну шикарных рыжих волос

В свое время ему пришлось стерпеть множество насмешек со стороны сверстников, его называли чучелом, шваброй, женщиной. Даже сейчас попадаются женщины, которые завидуют ему черной завистью и считают, что мужчина не достоин таких пышных и красивых волос.

Но, все-таки, большинство людей восхищаются и отсыпают Криштиано много лестных комплиментов. Порой его даже путают со звездой и просят сфотографироваться. Многие тайком делаю фото его волос, -говорит парень. Частенько его сравнивают с Иисусом, Джоном Ленноном, Джаредом Лето, русалочкой Ариэль, и даже Рапунцель — и это далеко не конец списка.

На данный момент длинна волос составляет 66 см

Сложно ли ухаживать за волосами?

На этот вопрос парень отвечает, что весь его уход — это 5 минут времени на мытье волос. Иногда это уход с помощью алоэ вера, масла авокадо, ромашки и других натуральных средств.

Благодаря длинным волосам парень научился ценить себя, быть личностью со своим мнением, не беспокоясь о критике других. Для всех восторгающихся он дает совет: «Делайте то, что считаете нужным — это ваши волосы и ваша жизнь. Наслаждайтесь, будьте счастливы. Жизнь проходит слишком быстро, чтобы жить так, как хотят от нас другие. «