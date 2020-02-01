Яков Савченко: Кажется, слова Владимира Путина об эпидемии короновируса отрезвили Россию

Яков Савченко

Рецепты Декамерона

Слова Путина по поводу грядущей эпидемии короновируса, произнесённые 29 января, видимо, для многих прозвучали отрезвляюще. Они очевидно далеки от шапкозакидательных настроений Онищенко, бодро заявившего о наличии в Российской Федерации целых 30 препаратов, способных побороть неизвестный доселе вирус. Такая уверенность в собственных силах впечатляет. После таких заявок журнал Таймс просто обязан выйти с жизнеутверждающей физиономией Онищенко на обложке, где-нибудь в Ухани пригоршнями раздающего кагоцел и арбидол рыдающим от благодарности китайцам. Подпись под такой фотографией должна гласить — «Человек года!». Разумеется, главная функция таких фигур, как Онищенко, это подавать сигналы правящей элите, о том, какая реакция на события является правильной и одобренной свыше, но боюсь, в системе сигналов произошёл некоторый сбой.

Собственно, умонастроения российских чиновников легко угадываются и в социальных сетях. Сегодня, вечером 1 февраля, они все еще колеблются в диапазоне между рассылкой друг другу по Ватсапу анекдотов, мемов и т.д., призванных продемонстрировать, что короновирус – это всё выдумки паникёров. Утверждениями, что «короновирус специально распространяют США», чтобы подорвать экономику Китая (и России по совместительству). А также риторическим вопросом «А что мы можем сделать?».

Повторяю, на этом фоне слова Президента Путина, кажутся неизмеримо более адекватными, и, конечно, были опубликованы неслучайно. Вместе с тем, в тоне Российского Президента помимо явной озабоченности чувствовалось глубокое сомнение в способностях своих многочисленных подчинённых отразить неожиданную угрозу.

Да и как не сомневаться — ему ли не знать кадры? С небольшим перерывом класс российских чиновников на протяжении без малого 100 лет, включая последние 20, формировался на основе подавления всякого индивидуализма, в первую очередь лидерских качеств, начисто вытравливая любую инициативу, широту мышления и самостоятельность. Сегодня — это устоявшийся класс однообразных людей не решающих, а ЗАКЛИНАЮЩИХ проблемы. Усвоив, что увольняют за нелояльность, а не за некомпетентность, они давно впали в летаргию и не поспевают за требованиями жизни, тем более, тогда, когда, как сейчас, события буквально ломятся в окно. Этот класс имеет самые туманные представления о чести, как личной, так и профессиональной, и, естественно, не способен ни на трудовой энтузиазм, ни тем более –о чём я? – на самопожертвование.

Вместо того, чтобы проявить минимальную инициативу, российские чиновники демонстрируют мучительную боязнь, хоть в чём-то оказаться первым, привлечь к себе внимание или, не дай Бог, быть обвинённым в паникёрстве. Вместо ответственности мы видим непрофессионализм, вместо решительных действий – полную апатию. Несмотря на встревоженность федеральной власти, создавшей специальный штаб, и устами Пескова вещающей о нарастающей озабоченности, в регионах России практически некому принимать решения.

И это несмотря на Интернет, несмотря на то, что к правильным выводам можно было прийти ещё неделю назад. Несмотря на то, что тоже не особенно поворотливая и инерционная ВОЗ объявила ситуацию экстраординарной, несмотря на то, что в США, где имеется всего 6 заражённых, вчера вечером была объявлена ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ.

Между тем, сейчас нельзя пожаловаться ни на отсутствие дел, ни на отсутствие чётко понимаемой цели. Цель ясна и очевидна – выиграть время по возможности меньшей ценой, тем более, что цена пока невелика, но будет возрастать с каждым днём. Выиграть необходимое время, пока учёные мирового сообщества – и(или) наших сохранившихся вирусологических центров — не будем исключать и такую возможность — не изобретут нужного лекарства, или, во всяком случае, прояснят эпидемиологические вопросы, чётко определив пути распространения инфекции и её инкубационный период. Разумеется, сейчас не время глупейших рапортов о подготовленных тысячах боксов и коек, которых может очень быстро не хватить. Российские регионы отделяют считанные дни, или даже часы, от появления заболевших, а в некоторых городах вирус уже, скорее всего, есть.

Вот перечень мер, которые кажутся очевидными. Возможно, что не все они окажутся нужны. Возможно, их надо дополнить. Возможно, часть из них окажется ошибочной или труднореализуемой. Возможно, что на экспоненте заражения, т.е. на скорости распространения вируса, которая была уже математически рассчитана многими, скажутся климатические, географические и противоэпидемические ограничения. Однако ясно, что уже сейчас некоторые решения должны быть приняты, а некоторые – должны быть, как следует, проработаны, так как их реализация потребует значительного времени. В любом случае план действий должен быть сформирован немедленно в виде некоего алгоритма последовательных действий.

1.Должна быть, наконец, проявлена политическая воля и, также, как в Монголии, несколько дней назад подавшей всем пример, должно быть немедленно принято решение о переходе всех учащихся на домашнее образование, сроком, как минимум, до конца февраля. Из всех противоэпидемиологических мер эта мера наиболее дешёвая, безболезненная и эффективная. За исключением транспортных кампаний, никто не понесет никаких убытков (все так или иначе находятся на бюджете и будут продолжать получать зарплату.). Кроме того, нынешний уровень российского образования таков, что самообразование на дому при условии его правильной организации со стороны как педагогов, так и самих учащихся, будет, пожалуй, поэффективнее, нежели при ежедневном посещении школ, институтов и университетов, особенно учитывая сегодняшние возможности Интернета. Единственная причина, которая мешает принятию этого простого и легко реализуемого решения – честь мундира и абсолютное политическое слабоволие. Между тем, очевидно, что при наличии минимальных объяснений население России отнесётся к такой мере с пониманием, и это не повлечёт за собой никаких негативных для власти политических последствий, скорее, будет воспринято позитивно.

2.Наряду с закрытием границы, прекращения авиасообщений и ограничения транспортных перевозок из Китая (что уже сделано) должны быть немедленно изолированы и обследованы все студенты, прибывшие из Китая, которых немало в наших университетах. Это уже производится в МГУ, но до остальных учебных заведений дело ещё не дошло.

3.Должно быть принято решение о подготовке к санации при помощи кварцевых ламп всех видов общественного транспорта, вплоть до компенсации расходов транспортных кампаний за счёт государства. В случаях рельсового транспорта это можно делать в депо, колёсного — во время ожидания отправления в автобусах, троллейбусах и маршрутках. В метро на время дезинфекции есть ночь, также есть депо, есть вентиляционные шахты, есть возможность, отрепетировав, объявлять технологические перерывы, например, на 20 минут каждый час, вне часов пик. Это приведет к большей загрузке вагонов и станций, но опять-таки не в часы пик они и так полупустые. Все быстро адаптируются, и это не прервёт сообщения между разными районами.

4.Кварцевыми лампами должны быть снабжены управляющие кампании и жильцы, для установки их в подъездах и лифтах, которые очевидно будут главными резервуарами передачи инфекции. Кроме того, управляющие кампании должны быть снабжены дешёвыми дезинфекционными средствами, типа хлорамина, для влажной уборки подъездов. Должна быть проведена разъяснительная работа с персоналом по порядку использования этих средств.

5.Весь персонал торговых центров и магазинов, МФЦ, почт, отделений банков и т.д. должен под угрозой штрафов носить маски и регулярно, возможно, по специальному сигналу мыть руки дезинфицирующими растворами, хранящимися в специальных ёмкостях рядом с рабочими местами.

6.Поскольку, по-видимому 15% заболевших впадают в тяжёлое состояние и имеют проблемы с дыханием, вместо рапортов о количестве развёрнутых коек, ( кто их считал и кто проверял?) – должна быть проведена немедленная инвентаризация всех аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Все аппараты должны быть отремонтированы, и готовы к употреблению. Не хочу раскрывать свои источники информации, но достоверно знаю, что часть аппаратов ИВЛ в городских и областных клиниках находятся в неисправном состоянии. Поэтому считаю себя вправе экстраполировать эту информацию и в целом на область, а, возможно, и на страну.

7.Должна быть проведен анализ и мероприятия, исключающие перебои с продуктами и медикаментами в первую очередь в крупных городах. Прежде всего, это касается расходного медицинского материала. Необходимо быть уверенным, что прекращение поставок из Китая не скажется на возможности оказывать первую медицинскую помощь. Необходима уверенность в наличии стратегического запаса одноразовых шприцов и систем для внутривенного введения.

Определённый выводы о том, как будет развиваться эпидемия, можно будет сделать, по-видимому, дней через 10. Поэтому, даже если указанные меры окажутся излишней перестраховкой, это не страшно. В полной мере за эти сроки они реализованы не будут. Но будет выполнена необходимая подготовка. Куда хуже если от растерянности, глупости или желания держать хорошую мину при плохой игре будет упущено время.

Всем, кто готов обвинить автора в паникёрстве, непрофессионализме и т.д. хочу сказать только одно. Совсем не автор, а именно МЧС должно ПОСТОЯННО МОДУЛИРОВАТЬ катастрофы и постоянно ТЕСТИРОВАТЬ все государственные службы с целью проверки их готовности, идет ли речь о стихийных бедствиях, терроризме или эпидемии. Однако этот принцип деятельности упорно игнорируется в России, что заставляет общество брать инициативу на себя. Публичный анализ проблемы не является паникой. Ни один нормальный человек не станет радоваться ниспосланным свыше испытаниям, сопряжённым с угрозой здоровью и жизни для него самого и для близких. Возможно, мы относительно спокойно перенесём угрозу эпидемии, но, помяните моё слово, жить дальше в атмосфере дремучего изоляционизма, ложной информации, демагогии и безответственности будет небезопасно. Так что давайте обсуждать суть дела.

Яков Савченко, 1 февраля, Новосибирск