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Посевной календарь на февраль 2020 года

23:20 01.02.2020 Фото: pxhere.com
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Если вы в основном выращиваете комнатные растения, то 6 и 7 февраля их лучше всего пересаживать. Также в это время отлично будет посеять овощи, которые потом будут расти в зимней теплице. 

Посевной календарь на февраль 2020 года
9 февраля будет полнолуние, поэтому вообще не желательно заниматься растениями в этот день и за день до него

В этом месяце многие уже начинают замачивать семена, садить рассаду да и просто ухаживают за растениями. Но именно посадка семян очень важна для будущего растения, так как она предопределяет, каким оно будет: сильным или слабым, будет болеть или иметь крепкие здоровые листья, даст хороший урожай или бедный. И часто на растения влияет положение луны. Поэтому создаются специальные посевные календари огородников на разные месяцы. В этом, хотя зима и теплая, большинство будет только высаживать рассаду или ухаживать за тепличными растениями. О всех нюансах, что и когда нужно делать, расскажем в нашем посевном календаре.

С 1 по 8 февраля Луна будет растущей. В первые два дня желательно сеять салат или капусту. Но только те, которые вы будете выращивать дом или в теплице зимой. С 3 по 5 февраля лучше всего заняться удалением побегов, а также побороться с вредителями или провести профилактику от болезней и грибков. Если вы в основном выращиваете комнатные растения, то 6 и 7 февраля их лучше всего пересаживать. Также в это время отлично будет посеять овощи, которые потом будут расти в зимней теплице.

9 февраля будет полнолуние, поэтому вообще не желательно заниматься растениями в этот день и за день до него.

С 10 по 22 февраля будет уже убывающая Луна. 10-11 числа нужно сеять и пересаживать только комнатные растения, а также следует прорыхлить почву, добавить удобрений и побороться с разными жуками. 12-14 февраля займитесь посевом разной зелени, а из цветов лучше всего подойдут луковичные. Хорошие дни для обрезки, поливка и подкормки. С 15-го по 17-е можно только рыхлить почву и избавляться от наземных вредителей. А вот с 18 по 20 февраля можно еще и сеять, а также протравить почвенных жуков и личинок. 21-23 февраля нельзя ничего пересаживать или садить.

С 24 февраля Луна начинает расти. 24-25 февраля – подходящие дни для того, чтобы посадить листовые овощи, а с 25 по 26-е лучше только подготавливать почву, пропалывать растения и мульчировать. В последние дни месяца – 28 и 29 февраля идеально подойдут для салата и капусты, которые не будут расти в открытом грунте, а только дома или в теплице.

Источник: Znaj.ua

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