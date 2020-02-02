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С ЧП в конном клубе «Аллюр» Бердска сравнили обрушение кровли с гибелью девушки в кафе Новосибирска спасатели

11:59 02.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: ГУ МЧС по НСО
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В обоих случаях причиной трагедии стал снег, который вовремя не убрали с крыш собственники зданий. Три года назад под рухнувшим конным манежем погибли школьница и ее тренер. В ночь на 2 февраля 2020-го — один человек, четверых раненых достали из-под обломков.

С ЧП в конном клубе Аллюр Бердска сравнили обрушение кровли с гибелью девушки в кафе Новосибирска спасатели
На месте разбора завалов рухнувшего кафе работали 160 спасателей
Сюжет: Смертельный манеж
С ЧП в конном клубе Аллюр Бердска сравнили обрушение кровли с гибелью девушки в кафе Новосибирска спасатели

С ЧП в конном клубе «Аллюр» Бердска сравнили обрушение кровли с гибелью девушки в кафе Новосибирска спасателиУсловный срок дали владельцу конного клуба «Аллюр» под Бердском после гибели двух человекЕщё 31 новостей

Накануне ЧП в новосибирском Академгородке, где под рухнувшей крышей кафе погибла девушка и четверо пострадали, спасатели областного управления МЧС предупреждали об опасности скопления большого количества снега на крышах.

По предварительной версии, именно снег стал причиной обрушения пристройки из сендвич-панелей. В момент ЧП в здании кафе находилось 190 человек. Они были участниками вечеринки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

-Переменчивая погода на территории Новосибирской области и обильное выпадение снега привело к тому, что на крышах домов образовываются толстые снежные покровы, которые оказывают сильное давление на конструкции кровли. Специалисты главка МЧС России по Новосибирской области призывают управляющие компании и владельцев частных домовладений своевременно и регулярно производить очистку от снега крыши зданий, а граждан — к осторожности на улице, — заявили спасатели в субботу.

Они напомнили о трагедии в Бердске три года назад, когда рухнула крыша манежа конного клуба «Аллюр», убив школьницу и тренера.

Пример того, насколько тяжелыми могут быть последствия скопления большого количества снега, проиллюстрировал случай обрушения крыши в конном клубе «Аллюр» в Бердске на площади 500 кв. метров в январе 2017 года. В результате под завалами помимо животных оказались семь человек, двое из них погибли, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и проведения поисково-спасательной операции задействовали около 400 человек: спасатели, пожарные, кинологические расчёты, медики и психологи. На месте трагедии работало 30 единиц специализированной техники,

— Недавний пример произошёл 29 января текущего года, когда в многоквартирном жилом доме на улице Народная города Новосибирск под тяжестью снеговой нагрузки просели листы кровли внутрь чердака на площади 15 квадратных метров. Системы жизнеобеспечения и потолочных перекрытий здания не пострадали. Никто из жильцов также не пострадал. Коммунальные службы оперативно установили временное покрытие и на следующий день приступили к восстановлению крыши, — напомнили в ГУ МЧС по Новосибирской области 1 февраля. — Владельцам частных и дачных домов, собственникам зданий и управляющим жилищным организациям необходимо позаботиться о своевременной очистке снега с крыш, при этом должны быть приняты все меры безопасности.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», СК возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку законности использования для развлечения пристройки из сендвич-панелей, которую СО РАН имел как хозпостройку.

С ЧП в конном клубе Аллюр Бердска сравнили обрушение кровли с гибелью девушки в кафе Новосибирска спасатели

Под завалами манежа погибли два человека и несколько лошадей. Фото Курьер. Среда. Бердск

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 02 февраля 2020 12:07
"В обоих случаях причиной трагедии стал снег, который вовремя не убрали с крыш собственники зданий"

Ага! Снег и марсиане!

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