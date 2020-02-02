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Патриарх Кирилл: упоминание о Боге необходимо внести в Конституцию. И призвал молиться об этом

00:16 02.02.2020 Фото: foto.patriarchia.ru
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Если в гимне может быть «хранимая Богом родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции? Считаю, что сегодня можно было бы начать дискуссию об этом», — заявил глава РПЦ.

Патриарх Кирилл: упоминание о Боге необходимо внести в Конституцию. И призвал молиться об этом
Предстоятель РПЦ отметил, что в российском гимне есть строчка «хранимая Богом родная земля»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время трапезы после посвященной 11-летию его интронизации литургии призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге. Об этом в субботу написал в своем канале в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Если в гимне может быть «хранимая Богом родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции? Пока еще этого нет, но я думаю, что общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции. Считаю, что сегодня можно было бы начать дискуссию об этом», — процитировал патриарха Легойда.

По словам патриарха, которые приводит председатель Синодального отдела, это будет соответствовать убеждениям большинства россиян. «Большинство российских граждан в Бога верят. Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других», — приводит он слова предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ).

Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м Патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля того же года в кафедральном соборном храме Христа Спасителя состоялась его интронизация. Торжественная литургия состоялась в субботу в день 11-летия этого события при участии представителей государственной власти и священноначалия РПЦ.

Источник: ТАСС

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