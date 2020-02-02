Погибла женщина при обрушении крыши кафе на вечеринке Waltergarageparty в ночь на 2 февраля в Академгородке Новосибирска

Разбор завалов попал на видео. Данные о пострадавших уточняются. Эвакуировано 190 человек. Пятерых достали из-под обломков спасатели. Рухнула одноэтажная пристройка из сэндвич-панелей на площади 240 кв. метров. СК возбудил уголовное дело.

На месте обрушения кафе в Новосибирске работают 160 спасателей

В Новосибирске по факту обрушения крыши кафе на посетителей возбуждено уголовное дело, сообщили ранним утром 2 февраля в региональном управлении Следственного комитета.

Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по факту обрушения крыши одного из кафе в городе Новосибирске возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

По предварительным данным, в результате обрушения погиб один человек. Точные данные о количестве пострадавших уточняются.

На место происшествия незамедлительно выехал руководитель СУ СК России по Новосибирской области, чтобы лично скоординировать работу следователей следственно управления, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

В воскресенье в 3:39 (нск) поступило сообщение о том, что в Советском районе Новосибирска в раздевалке одноэтажного здания, пристроенного к кафе, произошло обрушение кровли. В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в управлении МЧС по Новосибирской области.

Из-под завалов одноэтажного строения из сэндвич-панелей, пристроенного к кирпичному зданию, спасатели извлекли пять человек, которые были переданы медикам. Одну женщину обнаружили без признаков жизни.

Площадь обрушения составила около 240 квадратных метров. До прибытия спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировалось 190 человек.

Как стало известно, пристройка эксплуатировалась в качестве раздевалки ночного клуба. На месте работает следственно-оперативная группа для выяснения всех причин и обстоятельств. Наиболее вероятной причиной произошедшего стала снеговая нагрузка на крыше строения. Всего для ликвидации последствий обрушения задействовали 160 человек.

Накануне Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупреждало о необходимости своевременной очистки крыш от снега во избежание излишней нагрузки на конструкции кровли.

По информации АСТ-54, трагедия произошла на Бульваре молодёжи, 36к1 во время вечеринки Waltergarageparty.

«Люди кричали и звонили из-под завала. Пытающиеся им помочь — копали руками без перчаток», — пишет читатель.

Мероприятие проходило в здании, которое числилось заброшенным.

