Смертельное ДТП: Автоледи на Toyota Corolla погибла при столкновении с «Ладой» и Mazda 3 в Новосибирске

Водитель Mazda 3 был госпитализирован в больницу с ушибами головы и колена. Тройная авария произошла на проезде Энергетиков. Полиция начала доследственную проверку.

Женщина-водитель скончалась на месте ДТП

В Новосибирске в субботу произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области 2 февраля.

1 февраля в 14.10 жительница Новосибирска 1984 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигалась по проезду Энергетиков в направлении Димитровского моста и в пути следования совершила столкновение с попутным автомобилем «Лада Гранта», а затем – со встречным автомобилем Mazda 3.

В результате ДТП женщина, находившаяся за рулем Toyota Corolla, от полученных травм скончалась на месте, а 28-летний водитель Mazda 3 был госпитализирован в больницу с ушибами головы и колена.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, причины и обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.