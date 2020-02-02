Рухнувшее здание кафе с погибшей девушкой использовалось как хозпостройка СО РАН в Новосибирске

Прокуратура оценит законность использования и эксплуатации объекта недвижимости, пребывания в нем посторонних лиц в ночное время. Действиям должностных и ответственных лиц будет дана принципиальная оценка. Из-под обломков спасли четверых.

Спасатели вытащили из-под обломков пятерых. Одна девушка была мертва

Прокуратура организовала проверку в связи с обрушением пристройки к зданию в Советском районе Новосибирска. Об этом утром 2 февраля сообщили в областной прокуратуре.

— Прокурор Советского района Новосибирска Николай Земеров, выехав на место происшествия для координации действий правоохранительных органов, организовал проверку в связи с обрушением пристройки к одноэтажному зданию по ул. бульвар Молодежи, 36, корпус 1 в Советском районе Новосибирска, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в ведомстве.

Предварительно установлено, что около 3.00 в воскресенье, 2 февраля, не выдержавшая тяжести снега пристройка к одноэтажному капитальному зданию из сэндвич-панелей обрушилась. В результате пострадали пять человек (она девушка погибла, четверым мужчинам причинен вред здоровью разной степени тяжести).

Капитальное здание принадлежало на праве хозяйственного ведения ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН и ранее использовалось предприятием в качестве хозяйственной постройки. Прокуратура оценит законность использования и эксплуатации объекта недвижимости, пребывания в нем посторонних лиц в ночное время. Действиям должностных и ответственных лиц будет дана принципиальная оценка.

В настоящее время орган предварительного расследования возбудил уголовное по ст. 238 УК РФ, ход и результаты его расследования взяты в прокуратуре на особый контроль.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», трагедия произошла во время вечеринки вечеринки Waltergarageparty в новосибирском Академгородке. Данные о пострадавших уточняются. Эвакуировано 190 человек. Пятерых достали из-под обломков спасатели. Рухнула одноэтажная пристройка из сэндвич-панелей на площади 240 кв. метров. СК возбудил уголовное дело.