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Пострадавших при обрушении крыши в кафе с переломами таза и ног прооперировали в Новосибирске

11:23 02.02.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Четверо доставленных после ЧП в больницу живы, сообщили в областном минздраве. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура проводит проверку законности использования хозпостройки СО РАН под кафе.

Пострадавших при обрушении крыши в кафе с переломами таза и ног прооперировали в Новосибирске
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске

Двоих пострадавших при обрушении использовавшейся под раздевалку пристройки к кафе в Новосибирске прооперировали, они находятся в отделении Центральной клинической больницы Новосибирской области, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель областного минздрава.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Советском районе Новосибирска в ночь на 2 февраля обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В региональном главке МЧС уточнили, что пристройка из сэндвич-панелей эксплуатировалась как раздевалка ночного клуба и, вероятнее всего, не выдержала тяжести скопившегося снега. При обрушении погибла девушка, еще четыре человека пострадали. Двоих пострадавших после осмотра в больнице отпустили домой.

«Двое пострадавших прооперированы. У одного пациента перелом таза, у другой девушки — перелом голени. Другой информации пока нет», — сказал собеседник агентства. В больнице  уточнили, что оба пациента после операции находятся в травматологическом отделении.

В облминздраве подчеркнули, что все доставленные после ЧП в больницу люди живы. «Кто-то в Telegram-канале распространяет информацию о том, что пациент умер в больнице — это неправда», — сказал собеседник.

По факту обрушения крыши следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проводит проверку законности использования СО РАН хозяйственной постройки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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