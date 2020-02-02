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Вечеринку Waltergarageparty в кафе с рухнувшей крышей без разрешения властей проводили в Академгородке Новосибирска

11:37 02.02.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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В результате ЧП одна девушка погибла, четверо пострадали. Никаких уведомлений о том, что они там проходят, не было, констатировал глава Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников. прокуратура начала проверку законности использования здания под увеселительное заведение.

Вечеринку Waltergarageparty в кафе с рухнувшей крышей без разрешения властей проводили в Академгородке Новосибирска
Пристройка из сендвич-панелей обрушилась на площади 240 кв.метров в новосибирском Академгородке

Разрешение на проведение мероприятий в здании, кровля которого обрушилась в Новосибирске, не выдавалось, сообщил ТАСС глава Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников.

«На уровне муниципалитета никаких разрешений никто не выдавал. Мероприятия не систематически проводились, и что они там проходят — никаких уведомлений не было», — сказал Оленников.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в раздевалке кафе на Бульваре Молодежи в новосибирском Академгородке произошло обрушение кровли, вероятно, под тяжестью скопившегося снега на площади 240 кв. метров. Всего под завалами оказались пять человек, четверо из них были извлечены живыми, их госпитализировали. В результате обрушения погибла девушка. На данный момент поисковые работы завершены.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в прокуратуре Новосибирской области, здание, кровля которого обрушилась под тяжестью снега, находилось в ведении Федерального государственного унитарного предприятия «Жилищно коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» СО РАН.

— Предварительно установлено, что Бульвар Молодежи 36 корпус 1 отдельно стоящее одноэтажное здание. Ранее оно использовалось в ведении ФГУП ЖКХ ННЦ СО РАН», — пояснили в облпрокуратуре.

Надзорным органом будет установлено, на каких основаниях в здании находились люди, насколько законна его эксплуатация, также будет произведена выемка документов. На место происшествия по поручению прокурора области выезжал прокурор Советского района.

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