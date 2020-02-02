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Видео разрушений после обвала крыши из-за снега и гибелью девушки в кафе на вечеринке Waltergarageparty в Новосибирске

12:27 02.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: ГУ МЧС по НСО
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Пристройка к кирпичному зданию из сендвич-панелей, принадлежащая СО РАН как хозпостройка, рухнула на площади 240 кв.метров. Погребенными под обломками оказались 5 человек. Одна девушка погибла, четверо госпитализированы.

Видео разрушений после обвала крыши из за снега и гибелью девушки в кафе на вечеринке Waltergarageparty в Новосибирске
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске

В Новосибирске обрушилась крыша кафе, расположенного на Бульваре Молодежи в Академгородке. В распоряжении РЕН ТВ появилось видео с места происшествия. На ролике запечатлены последствия ЧП, которое произошло в ночь на 2 февраля в Советском районе.

Кровля пристройки обрушилась под тяжестью снега и «накрыла» сразу 240 кв. метров. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», под обломками спасатели нашли четверых раненых и одну погибшую девушку. Всего на вечеринке Waltergarageparty находилось 190 гостей. Большинство эвакуировались сами.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», власти Академгородка не давали разрешения на проведение увеселительных мероприятий в пристройке из сендвич- панелей, которая рухнула. По информации прокуратуры, СО РАН использовало здание как хозяйственную постройку.

Новосибирские спасатели причиной ЧП называют неубранный с крыши снег и сравнивают происшествие в кафе Академгородка с трагедий в конном клубе «Аллюр» в Бердске три года назад. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 19 января 2017-го под рухнувшей под тяжестью снега кровле манежа погибли школьница-наездница, тренер и несколько лошадей.

Видео РЕН-ТВ

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От редакции

Начнется проверка по всем заведениям НСО?

Семен, 02 февраля 2020 14:21
Ужасное место этот академгородок, уж лучше в Бердске, спокойнее тут. Даже отдохнуть там негде.
Аноним, 02 февраля 2020 14:59
Ну дак а кто все время причмокивает, что Бердск деревня, а Академ и Новосибирск, для двигающихся по жизни.
Аноним, 02 февраля 2020 14:47
В Бердске, безусловно, спокойнее. Если не считать аналогичного обвала в конном клубе "Аллюр", регулярных нападений собак на людей, порывов коллектора, посадки мэра с замом. И "культурными отдыхаловками" город буквально переполнен.

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