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Весна с +2 градусами придет 8 февраля в Бердск. Будет ли дождь? Увидим

13:06 02.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Следующая неделя в Бердске будет очень теплой — на уровне 1-3 градусов мороза. А в субботу синоптики прогнозируют плюсовую температуру. Не исключено, что вместе с оттепелью нагрянут дожди. 20-градусные морозы вернутся 15 февраля.

Весна с +2 градусами придет 8 февраля в Бердск. Будет ли дождь? Увидим
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С 3 февраля в Бердске начнется «глобальное потепление». В среду и четверг, по прогнозам синоптиков, столбик термометра остановится на отметке минус 1 градус, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в субботу.  В воскресенье, 2 февраля, температура повысится до -11 градусов, будет солнечно.

С понедельника, 3 февраля, в Бердск придет очень теплая погода — на уровне 1-3 градусов мороза, которая продержится всю неделю. А в следующую субботу, 8 февраля, синоптики обещают плюс 2. снег будет идти всю неделю. А в оттепель не исключен дождь. Во всяком случае по данным гидрометцентра, в некоторых районах Новосибирской области возможны дожди.

С 11 февраля, по прогнозам синоптиков, снова начнется похолодание — до минус 12 градусов. 20-градусные морозы вернуться в Бердск 15 февраля примерно на неделю.

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От редакции

Странная в этом году погода?

Аноним, 02 февраля 2020 13:23
синоптики ошибаются почти ежедневно ...

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