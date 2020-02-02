Весна с +2 градусами придет 8 февраля в Бердск. Будет ли дождь? Увидим

Следующая неделя в Бердске будет очень теплой — на уровне 1-3 градусов мороза. А в субботу синоптики прогнозируют плюсовую температуру. Не исключено, что вместе с оттепелью нагрянут дожди. 20-градусные морозы вернутся 15 февраля.

Февральская оттепель добавит хлопот жилищникам Бердска

С 3 февраля в Бердске начнется «глобальное потепление». В среду и четверг, по прогнозам синоптиков, столбик термометра остановится на отметке минус 1 градус, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в субботу. В воскресенье, 2 февраля, температура повысится до -11 градусов, будет солнечно.

С понедельника, 3 февраля, в Бердск придет очень теплая погода — на уровне 1-3 градусов мороза, которая продержится всю неделю. А в следующую субботу, 8 февраля, синоптики обещают плюс 2. снег будет идти всю неделю. А в оттепель не исключен дождь. Во всяком случае по данным гидрометцентра, в некоторых районах Новосибирской области возможны дожди.

С 11 февраля, по прогнозам синоптиков, снова начнется похолодание — до минус 12 градусов. 20-градусные морозы вернуться в Бердск 15 февраля примерно на неделю.