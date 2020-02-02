Как изменилась жизнь россиян с 1 февраля 2020 года

Россиян ждут перемены с февраля

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.

Индексация социальных выплат

С 1 февраля федеральные выплаты льготникам индексируются на 3%.

Изменения коснутся семей с детьми, инвалидов, ветеранов, Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ, полных кавалеров ордена Славы и ордена Трудовой Славы. Вырастут компенсации гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний. Увеличатся выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и другие. Размер пособия на погребение вырастет до 6124,86 рубля. Стоимость набора социальных услуг достигнет 1155,06 рубля.

По российскому законодательству социальные выплаты индексируются раз в год с 1 февраля на величину фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяет правительство России. В декабре 2019 года индекс потребительских цен к декабрю 2018-го составил 103,04%.

В прошлом году индексация составила 4,3%.

Торговые автоматы без кассовых чеков

С 1 февраля владельцы торговых (вендинговых) автоматов получат право не выдавать кассовый чек, если на дисплее отображается QR-код. Это не касается автоматов, в которых продается подакцизная продукция, технически сложные товары и те, что подлежат обязательной маркировке средствами идентификации.

Покупатели смогут считать QR-код и получить электронный чек. Это позволит им сохранить право для жалоб или возврата.

Тарифы на проезд в московском транспорте

С 1 февраля тарифы на проезд в общественном городском транспорте в Москве вырастут в среднем на 3%. Стоимость разовой поездки в наземном транспорте, метро, по Московскому центральному кольцу и центральной зоне МЦД составит: 57 рублей (вместо 55) по билету «Единый», 40 рублей (вместо 38) при оплате картой «Тройка», 44 рубля (вместо 42) при оплате банковской картой. Стоимость билета «90 минут» вырастет с 59 до 62 рублей.

Кроме того, увеличится стоимость льготных и месячных билетов на один вид транспорта. На 2 рубля вырастут тарифы за пользование МЦД. Проезд на пригородном железнодорожном транспорте подорожает на 1 рубль.

В то же время сохранится стоимость безлимитных билетов на все виды транспорта: билет на сутки так же будет стоить 230 рублей, на трое суток — 438 рублей, на 30 дней — 2170 рублей, на 90 дней — 5430 рублей, на 365 дней — 19,5 тыс. рублей.

Индексация тарифов системы «Платон»

С 1 февраля плата за проезд большегрузов по федеральным трассам вырастет на 16 копеек — до 2,2 рубля за километр.

Это второе повышение тарифа в системе «Платон», первое произошло в июле 2019 года (на 14 копеек — до 2,04 рубля). В дальнейшем тариф будет индексироваться ежегодно в начале февраля: в 2021 году — до 2,35 рубля за километр, в последующие годы — на размер годовой инфляции.

Система «Платон» заработала в России с 15 ноября 2015 года. Сейчас в системе зарегистрировано 1,25 млн транспортных средств. За четыре года объем поступлений в федеральный бюджет составил 90 млрд рублей. На эти средства отремонтировано более 2700 км дорог в 40 городах и субъектах и свыше 30 мостов в 19 регионах страны.

Штрафы для СМИ-иноагентов

С 1 февраля вступает в силу закон о введении крупных штрафов за нарушение закона о СМИ-иноагентах: в КоАП появляется новая статья «Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента».

За нарушение закона физические лица могут быть наказаны штрафом в размере 10 тыс. рублей, должностные — 50 тыс. рублей, юридические — 500 тыс. рублей. При повторном нарушении наказание вырастает до 50 тыс., 100 тыс. и 1 млн рублей соответственно. Максимальная ответственность вводится за грубое нарушение (например, более двух раз в течение года), допущенное как самим СМИ, так и учрежденным им российским юридическим лицом, его сотрудником или представителем. Для граждан это штраф 100 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — штраф 200 тыс. рублей и для юридических лиц — 5 млн рублей. Иностранные структуры без образования юридического лица, признанные СМИ-иноагентами, будут нести административную ответственность как юридические лица.

Как пояснил президент России Владимир Путин, закон направлен на то, чтобы ограничить иностранное вмешательство во внутриполитические дела.

5 декабря прошлого года Минюст признал иноагентами девять иностранных СМИ: «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии».

Второй этап программы «Дальневосточный гектар» в Бурятии и Забайкалье

В феврале в Бурятии и Забайкальском крае стартует второй этап программы «Дальневосточный гектар», который продлится до 1 августа. В течение полугода жители 11 дальневосточных регионов получат право бесплатно оформить земельный участок в этих регионах. Участники проекта на пять лет освобождаются от земельного налога.

К программе «Дальневосточный гектар» Бурятия и Забайкалье присоединились 1 августа 2019 года. Эти регионы были включены в проект, так как ранее Владимир Путин подписал указ об их переходе из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. На первом этапе получить землю по программе могли только местные жители. К середине января 2020 года землю в Бурятии получили 1 тыс. человек, в Забайкалье — 1,6 тыс. человек. В основном люди оформляют участки для строительства жилья, сельскохозяйственной и туристической деятельности.

На третьем этапе, который начнется 1 августа, право бесплатно оформить участок в этих двух регионах получат жители всей России.

Завершается третий этап амнистии капиталов

29 февраля завершается третий этап амнистии капиталов, стартовавший в России 1 июня 2019 года.

Граждане, добровольно задекларировавшие в этот срок свое имущество, активы, зарубежные счета и контролируемые иностранные компании, освобождаются от налоговой, административной и уголовной (по некоторым статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства. При этом требуется перевести в Россию денежные средства и перерегистрировать иностранные компании в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края.

Первый этап амнистии капиталов прошел в 2015–2016 годах, второй — с марта 2018 года по февраль 2019 года. По данным главы Минфина РФ Антона Силуанова, это время было подано около 19 тыс. деклараций, а сумма задекларированного имущества составила около €35 млрд.