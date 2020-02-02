Обрушение полок с алкоголем в супермаркете «Гигант» под Бердском попало на фото

Содержимое сотен бутылок растеклось по торговому залу. Пользователи соцсетей выражают соболезнования работникам зала, на которых, вероятно, «повесят» стоимость разбитого.

Полки с алкоголем рухнули в супермаркете «Гигант»

В гипермаркете «Гигант» по адресу: Бердское шоссе, 277 на днях произошло обрушение стеллажа с алкоголем. Десятки литров спиртного растеклись по полу торгового центра. Завалило одного работника.

Фотографии «трагедии для любого русского человека», как окрестили инцидент остроумные пользователи «ВКонтакте», появились утром 2 февраля в сообществе «Инцидент Новосибирск».

— Произошло обрушение стеллажа с алкоголем. Десятки литров спиртного растеклись по полу торгового центра, — сообщил посетитель торговой точки Дмитрий, ставший свидетелем происшествия.

В комментариях подписчики сообщества начали выражать сочувствие работникам зала, на которых, по их мнению, «повесят» стоимость разбившихся бутылок. Кто-то из комментаторов поинтересовался, прибыл ли на место «трагедии» профессиональный психолог, чтобы привести в чувство всех, кто пришёл в магазин за горячительным.

Одну из самых ироничных версий ЧП выдвинул один из пользователей, написавший: «Просто с той стороны кто-то книгу взял». Судя по всему, молодой человек намекал на то, что печатная продукция пользовалась существенно меньшим спросом и использовалась как противовес для витрины со спиртным.

Один сотрудник успел отскочить, второй, который сидел на полу, оказался под ними. О состоянии пострадавшего не сообщается, но вино растеклось лужей по всему торговому залу.