Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

13:35 02.02.2020
Спасибо за ваш голос
Сломал нос бойцу Росгвардии забиравший наркотики в подъезде чемпион РФ по боксу в Москве
16:05 02-02-2020
Стремительно сокращается население Сибири
15:40 02-02-2020
СК задержал организатора вечеринки с погибшей 22-летней девушкой из-за обрушения крыши в Новосибирске
15:15 02-02-2020
Ползущий по полу безногий пациент попал на видео в больнице Башкирии
14:50 02-02-2020
Видео с трагической вечеринки в Новосибирске и имена пострадавших при обрушении крыши появились в Сети 1
14:27 02-02-2020
Как изменилась жизнь россиян с 1 февраля 2020 года
13:25 02-02-2020