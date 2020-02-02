Видео с трагической вечеринки в Новосибирске и имена пострадавших при обрушении крыши появились в Сети

На «гаражную вечеринку» Waltergarageparty организаторы приглашали заранее, обещая «запустить тусовочную машину». По данным МЧС, на крыше пристройки из сэндвич-панелей скопился слой снега не менее метра. В момент ЧП образовалась паника.

Спасатели вытащили из-под обломков 4 человек и один труп

«То, что когда-то начиналось, как просто посиделки двух друзей в гараже, переросло в тусовки с размахом и целую банду.

Друзья, мы практически пережили январь! Тушили Австралию, боролись с короновирусом, расчищали горы снега в Новосибирске. Настало время сделать перерыв от повседневного спасения планеты и хорошенько отдохнуть вместе с #Waltergarageparty. Уже в эту субботу 01.02 мы вновь запустим тусовочную машину, но только на одну ночь, поэтому ваша задача — выжать из нее максимум!» так приглашал на вечеринку в своем Instagram «гаражный клуб» в новосибирском Академгородке. Стоимость билетов от 200 до 400 рублей.

Вечеринка, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», закончилась трагедией. В три часа ночи 2 февраля под тяжестью снега рухнула кровля пристройки из сенвич-панелей, где тусовалась молодежь — порядка 190 человек. Пятеро из них оказались погребенными под обломками. Одна девушка погибла, четверо госпитализированы.

— Допрыгались? Неужели не могли снег почистить с крыш? В результате ЧП погиб один человек, еще четверо получили травмы разной степени тяжести.

— Допрыгались собственники кафе, их задача следить за состоянием здания. А эти ребята, организаторы мероприятия, скорее всего пойдут потерпевшими по делу, либо свидетелями. Насколько я понимаю, кафе они арендовали под свое мероприятие. И чистить снег с крыши в их задачу никак не входило. Скорее всего, никто из них даже не обратил внимание на это. Девушку жаль, молодая совсем. Родителям соболезнования, сил душевных, — написали пользователи.

Обнародован список пострадавших в обрушившемся клубе:

Пруженова Т., 22 года (погибла)

Бутаева М., 22 года;

Наметов К., 20 лет;

Решетникова П., 20 лет;

Шитов Д., 19 лет.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По словам представителя отдела ГО и ЧС Советского района города, на крыше было не меньше метра снега. Накануне трагедии спасатели предупреждали о необходимости своевременной очистки крыш от снега, напоминая о похожем ЧП в Бердске — 3 года назад школьница и тренер погибли в манеже конного клуба «Аллюр», где под тяжестью снега рухнула крыша.

В соцсетях появилась запись с той самой вечеринки. На кадрах (предположительно, снятых незадолго до инцидента) видно диджея и беззаботно танцующую молодёжь, совсем не помышляющую о грядущих неприятностях. Очевидцы рассказали, что в момент обрушения крыши началась давка.