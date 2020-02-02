Стремительно сокращается население Сибири

В Росстате назвали регионы с самой большой убылью населения. По предварительной оценке численности, наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах — Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.).

В Бердске тоже смертность превышает рождаемость

Как рассказали «Российской газете» в Росстате, наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).

При этом наибольший рост населения отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе (62,0 тыс.), Центральном (61,4 тыс. чел), Южном (11,6 тыс. чел), Уральском (10,4 тыс. чел) и Северо-Западном федеральном округе (5,2 тыс.). По регионам статистика такая: наибольший рост в Московской области (88,0 тыс.), Москве (77,2 тыс.), Тюменской области (31,8 тыс.), Краснодарском крае (29,6 тыс.) и Ленинградской области (28,5 тыс.).

«Вообще сравнивать регионы по абсолютным показателям смертности и рождаемости некорректно. В крупных регионах и число родившихся, и умерших будет больше, чем в регионах с малой численностью населения. Поэтому для правильного понимания демографической динамики надо смотреть не абсолютные, а относительные показатели рождаемости, смертности, миграционных потоков — в расчете на 1000 жителей региона, — отмечает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. — Так, могу сказать, что по итогам 2018 года первые места по относительной рождаемости занимали Чеченская Республика, Республики Тыва, Ингушетия, Дагестан, Алтай. А в «хвосте» списка находились Смоленская и Тульская области, Республика Мордовия, Тамбовская и Ленинградская области».

По числу смертей на 1000 жителей, по словам эксперта, лидировали в 2018 году Псковская, Тверская, Новгородская, Тульская и Ивановская области. Меньше всего смертность была в следующих регионах: в Ханты-Мансийском округе, Республике Дагестан, Ямало-Hенецком округе, в Чечне и Ингушетии.

«Но и эти показатели не слишком точно отражают демографические процессы. Дело в том, что если в регионе мало молодежи, то, соответственно, и доля пожилых людей окажется выше. Как следствие, смертность в таких регионах будет высокой — просто в силу доминирования пожилых людей. А рождаемость там будет ниже, что, с одной стороны, плохо, но, с другой стороны, ничего не говорит о качестве жизни в регионе. И, соответственно, наоборот: высокая рождаемость и низкая смертность характерны для регионов с высокой долей молодого населения, при том что качество жизни в этих регионах может быть не самым высоким. Наиболее полным, универсальным индикатором качества жизни в регионе, качества социальной политики и состояния региональной медицины, является средняя ожидаемая продолжительность жизни. По данным за 2018 год, чемпионами России по средней ожидаемой продолжительности жизни являлись: Республика Ингушетия (82,41 года), Дагестан (78,69), Москва (77,84), Кабардино-Балкарская республика (76,28 лет), Карачаево-Черкесская республика (76,09), Санкт-Петербург (75,93 года)».

Хуже всего по показателю средней продолжительности жизни, как отмечает Зубец, дела в 2018 году обстояли в следующих регионах: Амурская область (69,11 года), Забайкальский край (68,99), Еврейская автономная область (68,6), Республика Тыва (66,47), Чукотский автономный округ (63,58 года).

Второй очень важный показатель для анализа демографической динамики, по словам эксперта, — это суммарный коэффициент рождаемости, то есть число детей, которые появляются у женщины в течение ее жизни. В лидерах по этому показателю были: Республика Тыва (2,9 детей), Чеченская Республика (2,6), Республика Алтай (2,3), Ненецкий автономный округ (2,2), Республика Бурятия (2,04). Ниже всего число детей в среднем на одну женщину в следующих регионах: Воронежская область (1,3), Тамбовская (1,3), Смоленская (1,3), Республика Мордовия (1,2), Ленинградская область (1,1).