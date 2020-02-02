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Сломал нос бойцу Росгвардии забиравший наркотики в подъезде чемпион РФ по боксу в Москве

16:05 02.02.2020 Фото: Википедии
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Георгия Кушиташвили задержали, когда он с другом забирал закладку, по предварительным данным, с кокаином. Поступок спортсмена рассмотрят на заседании Федерации бокса России.

Сломал нос бойцу Росгвардии забиравший наркотики в подъезде чемпион РФ по боксу в Москве
Росгвардейцы задержали боксера

Чемпиона России по боксу 2018 года в весовой категории до 81 кг Георгия Кушиташвили задержали в Москве, когда он с другом забирал наркотики, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, сотрудники Росгвардии увидели, как Кушиташвили и его приятель Овик Оганнисян приехали на такси и быстро зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной. Росгвардейцы поднялись за ними и застали, как спортсмены снимают закладку.

Оганнисян сопротивления не оказал, а Кушиташвили резко ударил одного из сотрудников Росгвардии, сломав ему нос. Позже он признался, что целил не в нос, а в челюсть.

В свертке, который нашли у Кушиташвили, оказалось чуть меньше грамма неизвестного вещества. По предварительным данным, это был кокаин.

Помимо статьи за нападение на правоохранителя, боксеру теперь грозит 228-я статья (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

О том, что заседание по делу Кушиташвили будет проведено, проинформировал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, передает Спорт24.

«В понедельник досконально узнаем, что произошло. Если они действительно что-то нарушили, то я считаю, что они должны понести жесткое наказание», — заявил он.

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