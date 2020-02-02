Депутат: Рухнула крыша и погибла девушка в нелегальном кафе «Родня» во время вечеринки Waltergarageparty в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел экстренное совещание после ночной трагедии в Академгородке. ЖКХ СО РАН, на территории которого произошло ЧП, было обязано очистить крышу от снега. Именно его считают причиной обрушения.

На месте трагедии работают спасатели, следователи и медики

По информации депутата новосибирского горсовета от Академгородка Натальи Пинус, кафе, где в ночь на 2 февраля произошла трагедия, называлось «Родня». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечеринку Waltergarageparty в кафе с рухнувшей крышей проводили без разрешения властей.

В результате ЧП одна девушка погибла, четверо пострадали. Никаких уведомлений о том, что они там проходят, не было, констатировал глава Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников. Прокуратура начала проверку законности использования здания под увеселительное заведение. СК возбудил уголовное дело. И даже уже задержал 27-летнего организатора вечеринки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Этой ночью у нас в Академгородке произошла трагедия. Рухнула крыша одного из кафе, оно было нелегальное… Моя дочь Аня сейчас не в Новосибирске. Она написала, что этой ночью «была большая тусовка в Академе, многие друзья пошли». Так и есть, регулярно у нашей молодёжи проходят ночные тусовки с танцами. Всякий раз выбирают новое место, о котором все оповещаются. Я так понимаю, в этот раз было выбрано это нелегальное кафе «Родня» (Бульвар Молодежи, 3б, корп.1), — написала на своей страничке во Вконтакте депутат от Советского района Наталья Пинус.

По ее мнению, процесс по возбужденному уголовному делу должен быть демонстративным и публичным, а «виновные должны быть наказаны. Это должно стать показательным для других владельцев публичных заведений и для муниципальных органов, которые обязаны контролировать данную сферу».

Ей ответили несколько пользователей.

Олег Воробьев:

— Давайте сразу проясним ситуацию. Здесь находилось заведение pab.Hudson. Потом оно закрылось. Долгое время это здание пустовало. Но летом там открыли «Родня». Она просуществовала до первых холодов прошлого года и закрылась, поскольку здание в аварийном состоянии, и собственник, т. е. СО РАН, никак не вел ремонт здания, которое считалось аварийным. Вопрос, кто сдал здание на это мероприяти?

Иван Жарков:

— Где написано «родня», где «кинза». Как вообще называлось?

Евгений Сергеев:

— Наталья, здравствуйте. Есть ли какая-нибудь информация по пострадавшим. Заезжал в больницу, но не родственникам её дают. Один из пострадавших это друг моего сына. Обстановка в доме близка к панической.

Олег Воробьев:

— Наташа, поскольку Вам в личку не дописаться, я напишу здесь. Многие паблики сейчас ссылаются на Вас, что мол ЧП произошло, в нелегальном ночном клубе Родня. Так вот, Родня оттуда съехала еще в октябре, и никакого отношения в случившимся не имеет.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел в воскресенье экстренное совещание в связи с ЧП в Академгородке. Решено повторно потребовать от организаций независимо от их формы собственности принять срочные меры по очистке кровель от снега.

Такое поручение уже было дано 24 января, после введения ЧС в Новосибирске в связи с ухудшением погодных условий и выпадением сверхнормативного количества осадков. Все районные администрации провели заседания комиссий по ЧС, в ходе которых главы лично обозначили перед управляющими компаниями и хозяйствующими субъектами задачу не только проверить состояние кровель, но и принять срочные меры по их очистке от снега. Всем хозяйствующим субъектам были разосланы информационные письма с постановкой этой задачи.

В частности, в Советском районе Новосибирска заседания комиссий по ЧС проводились 25 и 30 января. На последнем присутствовал лично представитель ФГУП ЖКХ ННЦ СО РАН, на территории которого и произошло обрушение кровли.

Инспекторами отдела РАТИ Советского района с 25 января проводилась проверка состояния кровель всего муниципального и жилого фонда района, которая завершилась 1 февраля. По ее результатам 59 потенциально опасных к обрушению кровель были очищены, выдано 48 предписаний, составлено 25 проколов. Хозяйствующие субъекты должны были привести кровли в нормативное состояние.