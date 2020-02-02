Следят за вами умные часы? Мифы об излучении – это тоже «мулька»

В ближайшее время мы увидим пользу от смарт-часов для медицины в плане измерения сердечного ритма, измерения артериального давления, измерения уровня сахара в крови, измерения фаз сна и так далее.

Некоторые считают, что поскольку умные девайсы для ношения на запястье появились недавно, их воздействие на организм до конца еще не изучено

Польза от умных часов и фитнес-браслетов вроде бы очевидна. А риски, якобы связанные с этими гаджетами, даже сформулировать трудно. Но некоторые люди, тем не менее, опасаются. И все равно носят. Об этих страхах радио Sputnik поговорило с врачом Константином Ивановым.

Большинству людей свойственно с опаской относиться ко всему новому и непривычному. Боялись паровозов, автомобилей, самолетов. Компьютеров (облучают) и смартфонов (следят и записывают).

Сейчас пришло время бояться умных часов и фитнес-браслетов. Кстати, то, что они «следят» ‒ не миф. Гаджеты действительно могут отслеживать местоположение и передавать данные. Впрочем, никто не мешает отключить эту функцию в настройках.



Еще один источник для опасений – излучение. Некоторые считают, что поскольку умные девайсы для ношения на запястье появились недавно, их воздействие на организм до конца еще не изучено.

Эти опасения прокомментировал в интервью радио Sputnikврач-кардиолог Константин Иванов.

«Существует громадное количество мифов о том, что современные гаджеты имеют сумасшедшие свойства излучения. Пожалуй, их можно сравнить со страхом перед метеоритом, который несет в себе устрашающую силу. Могу сказать, что нет исследований, которые говорят о вреде. Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного изучения. Мифы об излучении – это такая «мулька»», – объяснил медик.

А вот польза от мобильных устройств, которые следят за нашим здоровьем, напротив, очевидна, полагает Константин Иванов.

«Исследования проводятся, и уже в ближайшее время мы увидим пользу от смарт-часов для медицины в плане измерения сердечного ритма, измерения артериального давления, измерения уровня сахара в крови, измерения фаз сна и так далее. Уже можно считать полезной функцию геймификации заботы о здоровье. Нам куда проще проходить 10 тысяч шагов или соблюдать рацион питания, если гаджеты делают из этого игру, и результатами можно поделиться с близкими или коллегами», – отметил специалист.