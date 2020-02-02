Признаки больного сердца: боль в ногах и нарушение ритма

Если сердце на короткое время выходит из ритма и выполняет дополнительные удары (экстрасистолы), нет необходимости беспокоиться

Наши сердца бьются 100 000 раз в день — и в лучшем случае мы даже не замечаем постоянных ударов. Только когда мы прилагаем много усилий и наши сердца бьются в шею, мы иногда осознаем, какое огромное достижение наш насос добивается круглосуточно . Однако иногда двигатель заикается, и те, кто не обращает внимания на первые сигналы, могут получить серьезные и, в худшем случае, непоправимые повреждения. Точно так же, как 50000 человек, которые умирают от сердечного приступа в Германии каждый год.

Наиболее важные предупреждающие сигналы сердца и то, что специалисты-кардиологи Немецкого фонда сердца советуют пациентам:

Сердце спотыкается — когда сердце переворачивается



Если сердце на короткое время выходит из ритма и выполняет дополнительные удары (экстрасистолы), нет необходимости беспокоиться. Тем не менее, пострадавшие явно чувствуют, когда сердце колотится нерегулярно.

Однако, если экстрасистолы встречаются чаще в течение дня, повторяются после тренировки или длятся дольше 30 секунд, врач должен уточнить, есть ли заболевание сердечно-сосудистой системы или метаболизм за ним.

Вы должны стать слышащими и идти к врачу быстро, если ваше сердце спотыкается от головокружения, нарушения сознания, боли в груди или одышки.

ЭКГ и / или УЗИ часто могут сузить причины нерегулярного сердцебиения. Обязательное измерение артериального давления также важно, потому что высокое артериальное давление может способствовать экстрасистолам.

Поскольку безвредное спотыкание сердца неудобно и несколько страшно, пациенты могут использовать минеральный калий. Вы обязательно должны проконсультироваться с врачом, достаточно ли одного или двух бананов в день или лучше калийные добавки. Чрезмерные дозы калия могут привести к нарушениям ритма вместо нормализации сердечного ритма.

Ускоренный пульс — когда сердце начинает биться

Быстрый пульс — это совершенно нормальная реакция на физическую нагрузку, возбуждение или в страшных ситуациях. Если же, с другой стороны, у нее учащенное сердцебиение без видимой причины, следует провести медицинское обследование.

Если сердце нечеткое, ЭКГ может определить наличие фибрилляции предсердий, но не ретроспективно, а только во время учащенного сердцебиения. Поэтому желательно как можно скорее обратиться к врачу или в отделение неотложной помощи.

Если есть боль, давление или жжение в груди рядом с сердцебиением, необходимо немедленно набрать номер службы экстренной помощи 112. Потому что такие жалобы могут указывать на опасное недоедание сердечной мышцы с богатой кислородом кровью и приводить к сердечному приступу .

То же самое относится к учащенному сердцебиению, которое возникает при внезапной одышке или значительном головокружении или расстройствах сознания, что может указывать на опасное ухудшение насосной функции сердечной мышцы.

Нарушения ритма — слишком медленно, слишком быстро и всегда опасно

Когда наше сердце бьется слишком быстро, врачи называют это тахикардией или сердцебиением, когда оно бьется слишком медленно, брадикардией. В случае ранее поврежденных сердец нарушения ритма являются опасным предупреждающим сигналом.

Когда пульс поднимается из ниоткуда, он может не только чувствовать себя очень страшно, но и вызывать мерцательную аритмию . Мерцательная аритмия может в значительной степени нарушить кровоток в сердце и, таким образом, вызвать образование тромбов, которые попадают в мозг вместе с кровотоком. Если есть блокировка кровеносных сосудов, существует риск инсульта .

Если сердце продолжает терять ритм, виноват низкий уровень калия. Однако важно знать, что слишком высокий уровень калия в крови может вызвать опасные нарушения ритма. Поэтому нормализация уровня калия является важной частью терапии мерцательной аритмии и других нарушений ритма сердца. В долгосрочной перспективе поможет избежать богатых калием фруктов, таких как бананы или абрикосы. Если необходимо быстрое снижение, необходимо ввести глюкозу и инсулин.

Фибрилляция желудочков — это когда вся сердечная мышца внезапно дергается. Сердце перестает заполняться, и кровь больше не перекачивается в кровообращение. Пациент теряет сознание и умирает через несколько минут, если массаж СЛР не выполняется немедленно.

Болезненные ноги — болезнь витрины как риск сердечного приступа

Некоторые виды боли в ногах могут указывать на повышенный риск сердечного приступа. Вы должны быть особенно ясны, если боль возникает при ходьбе в икрах и быстро спадает, когда вы останавливаетесь (болезнь витрины), или если область ваших пальцев ног болит, когда вы лежите и помогает вставать. Потому что эти две формы боли являются признаком артериосклероза в ногах.

При артериосклерозе обычно происходит четкая кальцификация коронарных артерий. Поэтому боль в ногах является сигналом для обследования сердца. Это может предотвратить многие сердечные приступы, от которых до сих пор страдает 75 процентов пациентов с атеросклерозом в ноге.

Источник: www.focus.de