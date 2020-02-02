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Патриотизм: Поддержали идею внести упоминание Бога в Конституции в Госдуме

18:41 02.02.2020 Фото: pixabay
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Среди ценностей, которые могли бы найти отражение в Конституции, — «правопреемственность нашей истории и к советскому Союзу, и к царской России», «сохранение общих ценностей, на которых выросла Россия, это — солидарность, взаимовыручка и социальная справедливость и такие важны институты, как семья», считает депутат Сергей Гаврилов.

Патриотизм: Поддержали идею внести упоминание Бога в Конституции в Госдуме
«В преамбуле правильно, я считаю, отразить те вечные ценности, которые могут стать основанием для нашего развития», — сказал Гаврилов

Предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла включить упоминание о боге в Конституцию России заслуживает широкого обсуждения, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов.

Он отметил в беседе с агентством «Интерфакс», что «поправки в преамбулу должны стать основанием не лицемерного, а глубокого понимания патриотизма, который бы не допустил раскола страны по национальному и религиозному признакам».

«В преамбуле правильно, я считаю, отразить те вечные ценности, которые могут стать основанием для нашего развития», — сказал Гаврилов.

Среди ценностей, которые могли бы найти отражение в Конституции, — «правопреемственность нашей истории и к советскому Союзу, и к царской России», «сохранение общих ценностей, на которых выросла Россия, это — солидарность, взаимовыручка и социальная справедливость и такие важны институты, как семья».

Такие важные институты как полноценная трудовая семья должны также попасть в преамбулу, сказал Гаврилов.

В субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой включить упоминание о боге в Конституцию России.

Президент России Владимир Путин 15 января в послании Совету Федерации предложил поправки в Конституцию, которые, в частности, меняют механизм формирования правительства.

20 января Путин внес в Думу законопроект с поправками в Конституцию, он был принят в первом чтении 23 января.

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От редакции

Внесут?

Жители города, 02 февраля 2020 18:54
Хорошо бы!
Аноним, 02 февраля 2020 19:20
«Где труп, там соберутся орлы»

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