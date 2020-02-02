Кому грозит инсульт в 30-40 лет, рассказала Елена Малышева

Дети с высоким холестерином. Им грозит инфаркт и инсульт. Очень рано: в 30 или 40 лет», — написала она в инстаграм.

Если у взрослых до 50 лет случился инфаркт или инсульт, то необходимо также проверить их детей на наличие этого недуга

Детям с высоким холестерином грозят инсульт и инфаркт уже в 30-летнем возрасте, заявила доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева в инстаграме, прочли РИА Новости.

«Дети с высоким холестерином. Им грозит инфаркт и инсульт. Очень рано: в 30 или 40 лет», — написала она.

Врач пояснила, что существует такая болезнь, как наследственная гиперхолестеринемия. Если у взрослых до 50 лет случился инфаркт или инсульт, то необходимо также проверить их детей на наличие этого недуга.



По словам телеведущей, в детской республиканской больнице в Татарстане существует единственная в России бесплатная программа для обследования ребенка на гиперхолестеринемию — при условии постановления диагноза «инсульт» или «инфаркт» у кого-либо из его родителей в возрасте до 50 лет.Ранее Малышева заявила, что Россия отличается хорошими диагностикой и лечением заболеваний сердца. После распространения сосудистых центров по всей стране, добавила врач, смертность от инфарктов упала в пять раз, а внутригоспитальная смертность от инсультов — в три раза.